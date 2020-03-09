İdlib'de yaşananlar bize neyi gösterdi

Daha önce de ifade etmiştim, Soğuk Savaş sonrasının şartları çok farklıdır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra oluşan güç boşluklarını doldurma gayretleri devam etmekte, yeni güç merkezlerinin ortaya çıkması ile bu mücadele farklı bir boyut kazanmakta, Türkiye ise içinde bulunduğu coğrafya nedeni ile ortaya çıkan jeopolitik fay hatlarındaki depremleri yaşamaktadır.
Türkiye, Afro-Avrasya coğrafyasının tam merkezinde, Atlantik ile Avrasya güç merkezlerinin arakesitinde yer aldığı için büyük bir jeostratejik öneme sahiptir, bu nedenle de Atlantik ile Avrasya arasındaki mücadelenin de merkezindedir.
TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI SORUN JEOPOLİTİK KİMLİĞİ İLE İLGİLİ BELİRSİZLİKTİR
Günümüzde Türkiye’nin yaşadığı en önemli sorun ise jeopolitik kimliği ve aidiyeti ile ilgilidir; bir başka ifade ile Türkiye Atlantik’in içinde midir yoksa Avrasya’da mıdır? Yoksa, İdlib’de olduğu gibi her ikisinin de dışında mıdır? Bu belirsizlik devam etmekte ve Türkiye’ye zarar vermektedir.
Türkiye’nin, Atlantik’e karşı Avrasya’yı, Avrasya’ya karşı Atlantik’i kullanma jeopolitik kurnazlığının işe yaramadığı, Türkiye’yi zora soktuğu, sürdürülemez olduğu İdlib’de kanıtlanmıştır. Ve Türkiye İdlib’de bu bunun bedelini ödemiştir.
TÜRKİYE’NİN JEOSTRATEJİK HEDEFLERİ YETENEKLERİ İLE UYUMLU OLMALI
İkinci jeopolitik sorun ise ülkeyi yönetenlerin, imkanlarını ve hassasiyetlerini tanımlamadan Türkiye’yi küresel güç olarak görmek istemeleri ve buna göre erişilmesi imkansız jeostratejik hedefler peşinde gitmeleridir. Suriye ile ilgili amaçlar ve davranışlar buna örnek olarak gösterilebilir.
İDLİB’DE KANLA YAZILAN ASKERİ KURALLAR İHLAL EDİLDİ
Gelelim asıl konumuz İdlib’e. Rusya ve Şii militanlar desteğindeki Suriye ordusu gözlem noktalarını geçmiş ilerliyordu. Hava sahasının kontrolü Rusya’da olduğu halde, "Bir gece ansızın geliriz" dedik. Bunu denemek için çatışma bölgesine Türk askerlerini takviye gönderdik.
Daha önce yazımızda ikaz ettiğimiz halde, hava sahasının Rusya tarafından kontrol edildiği bu bölgeye, gündüz şartlarında, havadan güvenliği sağlanmadan askeri konvoy gönderildi ve bu nedenle de şehitler verdik.
Hava sahasının kontrolü Rusya’da olduğu halde dar bir coğrafyaya neden bu kadar askeri birliği yığdık? Kanla yazılan askeri kurallara neden uygun hareket etmedik, şehitler verdik? Yaptıkları bir haber için Barışlardan hesap sorulurken, şehitlerin hesabi ne olacak?
Rusya cezalandırınca, Atlantik’e yanaştık. Hava savunmasını takviye etmek amacı ile ABD ve NATO’dan taleplerimize olumlu cevap alamadık.
Rusya hava sahasını açınca ancak, SİHA’larımız etkili oldu ve Suriye ordusuna ciddi kayıplar verdirdi.
Özetle, İdlib’de gücümüzün sınırlarını, hava sahasını kontrol etmeden “bir gece ansızın gidilemeyeceğini” öğrendik.
MOSKOVA MUTABAKATININ GELECEĞİ HTŞ’NİN GELECEĞİNE BAĞLI
27 Şubat tarihinde şehitler verdik. 29 Şubat tarihinde, ABD derin yapısının uzantısı Uluslararası Kriz Grubu, İdlib konusunda bir öneri getirdi. Bu öneri ile Rusya ile Türkiye arasında ateşkes sağlanması, HTŞ’nin de bu ateşkese uyması, İdlib’deki anayolların güvenilir hale getirilmesi, Türk ve Rus askerlerinin birlikte bu yollarda devriye gezmesi istendi.
Nasıl olduysa oldu, Moskova zirvesinde, Uluslararası Kriz Grubunun önerileri, mutabakat metnine dönüştü.
Geriye HTŞ sorunu kaldı. HTŞ’nin geleceği belirsiz ve İdlib’deki asıl sorun da bu. ABD, HTŞ’nin korunmasını, Rusya ise yok edilmesini istemektedir. HTŞ, Türkiye’nin kontrol ettiği bölgede yaşamaya devam mı edecek? Yoksa, HTŞ temizlenecek mi? Temizlenecekse kim, nasıl temizleyecek?
SON SÖZ:
İdlib’de de asıl sorunumuzun, jeopolitik kimliğimiz ile ilgili belirsizlik olduğunu; ABD ile Rusya, Atlantik ile Avrasya arasında sıkışıp kaldığımız için bu sorunları yaşadığımızı gördük.
Moskova mutabakatının geleceğinin ise HTŞ’nin geleceğine bağlı olduğunu zaman gösterecektir.
Türkiye, enerjisini İdlib’e yoğunlaştırmıştır. Bunun nedeni sorgulanmalıdır.
Türkiye’nin Suriye’deki asıl meselesinin PKK-YPG; jeostratejisinin ağırlık merkezinin ise Doğu Akdeniz olduğu unutulmamalıdır.
Nejat Eslen
Odatv.com
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