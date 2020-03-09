İdlib'de yaşananlar bize neyi gösterdi

Daha önce de ifade etmiştim, Soğuk Savaş sonrasının şartları çok farklıdır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra oluşan güç boşluklarını doldurma gayretleri devam etmekte, yeni güç merkezlerinin ortaya çıkması ile bu mücadele farklı bir boyut kazanmakta, Türkiye ise içinde bulunduğu coğrafya nedeni ile ortaya çıkan jeopolitik fay hatlarındaki depremleri yaşamaktadır.

Türkiye, Afro-Avrasya coğrafyasının tam merkezinde, Atlantik ile Avrasya güç merkezlerinin arakesitinde yer aldığı için büyük bir jeostratejik öneme sahiptir, bu nedenle de Atlantik ile Avrasya arasındaki mücadelenin de merkezindedir.

TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI SORUN JEOPOLİTİK KİMLİĞİ İLE İLGİLİ BELİRSİZLİKTİR

Günümüzde Türkiye’nin yaşadığı en önemli sorun ise jeopolitik kimliği ve aidiyeti ile ilgilidir; bir başka ifade ile Türkiye Atlantik’in içinde midir yoksa Avrasya’da mıdır? Yoksa, İdlib’de olduğu gibi her ikisinin de dışında mıdır? Bu belirsizlik devam etmekte ve Türkiye’ye zarar vermektedir.

Türkiye’nin, Atlantik’e karşı Avrasya’yı, Avrasya’ya karşı Atlantik’i kullanma jeopolitik kurnazlığının işe yaramadığı, Türkiye’yi zora soktuğu, sürdürülemez olduğu İdlib’de kanıtlanmıştır. Ve Türkiye İdlib’de bu bunun bedelini ödemiştir.

TÜRKİYE’NİN JEOSTRATEJİK HEDEFLERİ YETENEKLERİ İLE UYUMLU OLMALI