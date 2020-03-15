İdlib'te ateşkes devriyesi yarıda mı kesildi

Rus Savunma Bakanlığı İdlib bölgesinde Suriye’nin doğusuyla batısını bağlayan M4 karayolunda Rus ve Türk güçlerin gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin provokasyonlar nedeniyle kısa kesildiğini belirtti.
Rus haber ajansı RIA’ya göre Savunma Bakanlığı açıklamasında, “provokasyonlarını uygulamak için teröristler sivilleri kalkan olarak kullanıyorlardı” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık açıklamasında “Ankara’ya militanları etkisiz hale getirmesi için zaman tanındı” ifadesi de kullanıldı.
Rus askeri polisi Pazar günkü devriyede 3 araç kullandı ve Türkiye’yle daha fazla devriyeler yapılması planlanıyor.
Türkiye’yle Rusya sağlanan ateşkesin ayrıntılarını Ankara’da 4 gün süren görüşmelerde belirlemişti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
NEDENİ PROTESTOLAR
VOA Türkçe’de yer alan habere göre ilk açıklamalar sonrasında Türk ve Rus güçlerin İdlib’de ilk ortak devriyesinin bölgedeki protestolar nedeniyle kısa sürdüğü anlaşıldı.
Rusya ve bölgedeki muhalif kaynaklar protestoların devriyenin beklenenden kısa sürmesine neden olduğunu kaydetti.
Rusya devriyenin militanların kadın ve çocukları yolu kapanması için kullanmasının ardından sona erdiğini kaydetti.
Moskova’nın açıklamasında Türkiye’ye devriyeye katılan güçlerin güvenliğini sağlaması için zaman verildiği kaydedildi.
Görüntülerde yolların yakılan lastiklerle kapatıldığı dikkat çekiyor.
Ayrıca bazı kişilerin Türk tanklarının üzerine çıktığı görülüyor.
Protestocular Rus varlığının bölgede bulunmasına karşı çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şubat ayında İdlib'de 54 askerini kaybetmesinin Putin’le görüşmek için 5 Mart'ta Moskova'ya gitmişti. Burada liderler önderliğinde yapılan görüşmeler sonucunda ateşkes anlaşması sağlanmış, ateşkesin ayrıntıları daha sonra heyetler arasındaki görüşmelerle netleşmişti.
Erdoğan'la Putin arasında sağlanan Moskova Mutabakatı'nda, M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridorun tesis edilmesiyle Türk-Rus ortak devriyelerinin, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılmasına karar verilmişti.
Odatv.com