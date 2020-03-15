İdlib'te ateşkes devriyesi yarıda mı kesildi

Rus Savunma Bakanlığı İdlib bölgesinde Suriye’nin doğusuyla batısını bağlayan M4 karayolunda Rus ve Türk güçlerin gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin provokasyonlar nedeniyle kısa kesildiğini belirtti.

Rus haber ajansı RIA’ya göre Savunma Bakanlığı açıklamasında, “provokasyonlarını uygulamak için teröristler sivilleri kalkan olarak kullanıyorlardı” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında “Ankara’ya militanları etkisiz hale getirmesi için zaman tanındı” ifadesi de kullanıldı.

Rus askeri polisi Pazar günkü devriyede 3 araç kullandı ve Türkiye’yle daha fazla devriyeler yapılması planlanıyor.

Türkiye’yle Rusya sağlanan ateşkesin ayrıntılarını Ankara’da 4 gün süren görüşmelerde belirlemişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.