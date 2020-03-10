Silah satışı iki kat arttı

Alman hükümeti 2019'da Türkiye'ye 31 milyon 600 bin euro tutarında silah ve teçhizat ihracatına onay verdi. Sol Parti meclis grubunun soru önergesine Dışişleri Bakanlığının verdiği yanıta göre, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı harekatının ardından ihracat izinleri önemli ölçüde azaltılsa da, tamamen durdurulmadı.

Soru önergesine verilen yanıta göre, Alman hükümeti 2018'de Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro tutarında 58 silah ve teçhizat sevkiyatına onay verdi. Geçen yıl ise 31 milyon 600 bin euro tutarında 187 sevkiyata izin verildi. DW Türkçe'nin haberine göre, ancak, Türkiye'nin 9 Ekim'de Barış Pınarı harekatına başlaması ile silah ve teçhizat sevkiyatında önemli ölçüde düşüş kaydedilmesi dikkat çekti. 2019'un son üç ayında, toplamda sadece 3 milyon 100 bin euro tutarında beş onay verildi.

Alman hükümeti, Türkiye'nin askeri harekatıyla, Suriye'de kullanabilir endişesiyle silah ve diğer askeri teçhizatın sevkiyatının durdurulmasına karar vermişti.

Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulmasını savunan Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen ise, "Federal Hükümet'in silah ihracat politikası bütün bölge için korkunç ve insanlara yeni kaçış nedenleri yaratıyor" şeklinde konuştu.

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