İlhan Selçuk’un başına o yazıdan sonra neler gelmişti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Misaye İlknur bugünkü köşesinde “‘İfşanın ifşası olmaz’a tarihten bir örnek” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve haber müdürü Barış Terkoğlu ile birlikte dört gazetecinin tutuklanmasını köşesine taşıyan Miyase İlknur, “Bu yaşadığımız garabetin aynısını tarihte bir meslek büyüğümüz daha yaşamış. İlhan Selçuk da “devlet sırrı”nı ifşa etmek iddiasıyla hem askeri mahkemede hem ağır cezada yargılanmış” ifadesini kullandı.

“Gelelim İlhan Ağabey’in yargılanmasına neden olan ‘ifşanın ifşası’ olayına” diyerek yazısına devam eden İlknur, 53 yıl önceki İlhan Selçuk’un yargılamaya dikkat çekti. Selçuk’un 3 yıl süren yargılamanın ardından beraat ettiği yazan İlknur, “Yazı hakkında suç duyurusunda bulunan kişi dönemin Genelkurmay Başkanı olmasına karşın İlhan Ağabey tutuksuz yargılanır” vurgusu yaptı.

İşte Misaye İlknur’un yazısı:

“Meslektaşlarımız Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılıç, Ferhat Çelik ile Aydın Keser’in tutuklanması, OdaTV’nin yayınının BTK kararıyla engellenmesi nedeniyle günlerdir, “İfşa edilen bir şey yok. Zaten aleniyet kazanmış bir olguyu haberleştirdiler” diye yazıp çiziyoruz ama nafile. Haberleştirdikleri olayı zaten parlamento çatısı altında bir milletvekili ifşa etmiş, köyün muhtarı sosyal medya hesabında paylaşmış. Üstelik istenen ceza tutuklamayı gerektirecek bir ceza da değil ama emir malum yalıdan gelmiş ne çare?

Bu yaşadığımız garabetin aynısını tarihte bir meslek büyüğümüz daha yaşamış. İlhan Selçuk da “devlet sırrı”nı ifşa etmek iddiasıyla hem askeri mahkemede hem ağır cezada yargılanmış. İlhan Ağabey’de zaten ifşa edilmiş, aleniyet kazanmış bir konuyu köşe yazısında dile getirmiş. Ama yine de yargılanmaktan kurtulamamış. Üstelik onun yargılanmasını isteyen de öyle yalı sakinleri falan değil ülkenin genelkurmay başkanı.