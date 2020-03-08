İranlı o komutan öldürüldü
Rafael Sadi yazdı...
Devrim Muhafızları eski komutanı Ferhad Dabiriyan Suriye'de öldürüldü.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail'i suçlarken; aynı zamanda Ferhad Dabiriyan'ın yakınlarındaki Tadmor şehrinde öldürülmüş olduğunu belirtirken, ancak nasıl öldürüldüğü konusunda detay vermedi.
Devrim Muhafızları ile El Kuds Tugayları, Suriye'de İsrail Hava Kuvvetleri ile birbirlerine karşılıklı saldırılarda bulunmasıyla biliniyor.
Ferhad Dabiriyan'i kimin öldürmüş olabileceği ise tartışılmaya devam ediyor.
Rafael Sadi
Odatv.com
Kaynak:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5690273,00.html
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