İş dünyası da korktu, milyarlarca dolar yatırım gelmez

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidimizin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv, şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa etmedi.

Odatv haberinden bir hafta önce, TBMM'de basın toplantısında; şehidimizin adı-soyadı, görevi, nasıl şehit olduğu açıkça söylendi, yazıldı.

Buna rağmen, algı operasyonu yürütüldü...

Dün ise Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel de tutuklandı.

"YÜREĞİM YARALI"

Yeni parti kurma çalışmalarında sona gelen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Ali Babacan, kamuoyunda büyük tepki toplayan söz konusu tutuklamalara değindi.

Kendi iktidarlarında basın özgürlüğü konusunun en önemli gündemlerinden biri olduğunu savunan Babacan, "İfade özgürlüğü olmadan problemleri tartışamıyorsunuz. Problemlerini tartışamayan bir ülkenin sorunlarını çözmesi mümkün değil" dedi.

"Özgür Gazetecilik" başlığı altında yayımlanan programda Babacan, gazetecilerin tutuklanmaları ile ilgili olarak, "Yüreğim yaralı" dedi.

Babacan, şunları söyledi:

"Ben bu dosyaların içeriğini bilemem. Yargı bilir. Hukukçu olmak lazım, iyice dosyaları incelemek lazım. Ama ne zaman ki ben, özgürce konuştuğu için ya da özgürce yazdığı için işini kaybeden birini görsem ya da tutuklanan bir gazeteci görsem bu benim yüreğimi yaralıyor. Bu sadece benim yüreğimi yaralamıyor; bu durum yatırımcıları korkutuyor. İş dünyasını korkutuyor. Bugün milyarlarca dolar yatırıcım yapabilecek insanlar; ya ben bu yatırımı yaparım ama, hiç sebepsiz yere beni alıp götürürlerse, iki tane polis çalışma ofisime gelip de alıp götürürlerse bütün bu yatırımın hali ne olur? Binlerce çalışanın hali ne olur? İnsanlar da bu korku var. Korku ikliminin hakim olduğu bir ülkede yatırım olmaz."

İşte Babacan'ın o sözleri:

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