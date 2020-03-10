İşsizlik yükselmeye devam ediyor

Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, geçen yılın aynrı dönemindeki yüzde 13.5'ten, yüzde 13.7 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.7'ye, tarım dışı işsizlik oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 15.8'e yükseldi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puan artışla yüzde 25'e çıkarken, istihdam oranı 0.5 puan azalarak yüzde 31.9'a düştü. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 42.5'e indi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık artışla yüzde 25,4'e çıktı.

İSTİHDAM ORANINDA DÜŞÜŞ

İşsizlik, 15-64 yaş grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artışla yüzde 14'e, tarım dışı işsizlik de 0.2 puanlık artışla yüzde 15.9'a çıktı. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0.6 puan azalışla yüzde 49.3'e, işgücüne katılma oranı dü 0.5 puan azalışla yüzde 57.3'e düştü.

İstihdam edilenlerin sayısı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişiye çıkarken, istihdam oranı 0.7 puanlık azalış ile yüzde 44.7'ye düştü.