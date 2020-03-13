İtalya virüse böyle direniyor

Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 1 günde 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldiği İtalya'da sosyal medya kullanıcıları, Siena ve Napoli entinde çekilen videoları konuşuyor...

Koronavirüs salgınının Çin dışında en çok etkisine aldığı ülke olan İtalya'da tüm ülke karantina altında. İtalya'nın orta kesiminde, Toskana bolgesinde yer alan Siena şehri de karantina altında olağanüstü zamanlardan geçen turistik İtalyan kentlerinden.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoya göre, koronavirüs karantinası altındaki Siena'da kent sakinleri, sakinliğe alışkın olmayan Siena sokaklarındaki sessizliği, evlerinin pencerelerinden 'Canto della Verbena' isimli şarkıyı seslendirerek bozdu.

Bölgenin ünlü direniş şarkılarından biri olarak bilinen ve halkın dayanışma duygusunu perçinlemek için söylenmesiyle simgeleşmiş şarkının sözlerinin Türkçe çevirisi şöyle:

"Siena uyuduğunda, her şey sessizliğe bürünür ve Ay, kuleyi aydınlatır

Sakinlik içerisinde karanlıkta yapayalnız kalan Gaia Çeşmesi'nin