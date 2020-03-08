09 MART 2020 PAZARTESİ | Mobil Uygulamalar

İYİ Parti harekete geçiyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in tutuklanmasının ardından İYİ Parti harekete geçti...

İYİ Parti harekete geçiyor

 

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in tutuklanmasının ardından İYİ Parti harekete geçti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu bir açıklama yaparak, “Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkındaki tutuklama kararını protesto etmek üzere, yarın saat 13.00'da, Yeniçağ gazetesinde bütün teşkilatımız bir araya gelecek. Bağımsız basına karşı her türlü susturma girişimine boyun eğmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Odatv.com


7,052 Bu habere tepkiniz:

 
İLGİLİ HABERLER
﻿