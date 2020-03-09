İYİ Parti'den Yeniçağ'a destek

İYİ Parti İstanbul İl ve 39 ilçe teşkilatı, Yeniçağ gazetesi binası önünde destek için toplandı.

Yeniçağ gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ve İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in tutuklanmasını protesto etmek için gazete binasının önünde bir araya geldi.

BABASI VE ANNESİNDEN DESTEK

Öte yandan Murat Ağırel'in babası ve ablası da gazete önüne geldi. Basın özgürlüğü ve Yeniçağ'a destek dövizleri taşıyan vatandaşlar, "Özgür basın susturulamaz", "Adalet yalıdan yönetilemez", "FETÖ gitti PETÖ geldi" sloganları attı.

"MÜCADELEDEN DÖNDÜREMEYECEKLER"

Yeniçağ'ın haberine göre, sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ahmet Çelik, “Türk milletinin birlik beraberliği ve vatanın bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan Yeniçağ, bundan böyle de aynı mücadeleyi verecektir. Hiçbir engel ve baskı Yeniçağ'ı Türk milleti için verdiği mücadeleden döndüremeyecektir” dedi.

"FETÖ GİTTİ PETÖ GELDİ"

Yeniçağ İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ise sosyal medya hesabından protesto görüntülerini paylaşıp “Pelikancılara” gönderme yaparak “FETÖ gitti PETÖ geldi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç, daha önce Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıkladığı, medyada da yer alan MİT şehidini günler sonra tekrar haber yapılmasından dolayı tutuklanmıştı.

MİT şehidine ilişkin tutuklamalar bununla sınırlı kalmadı. Odatv operasyonunun ardından Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile birlikte, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklandı.

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