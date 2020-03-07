İzmir'den Barışlar için çağrı

Erişimi engellenen Odatv'nin, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına İzmir'den güçlü bir tepki geldi. Çağdaş Gazeteciler Derneği İzmir Temsilciliği'nin düzenlediği etkinlikte gazetecilerin serbest bırakılması için hükümete çağrı yapıldı. Konuşmacılardan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Tutuklamalar hukuka, basın özgürlüğüne ve insan haklarına indirilmiş bir darbedir" dedi.

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ÇGD İzmir temsilcisi Mustafa Akbaş, İzmir Barosu eski Başkanı Aydın Özcan, Odatv yazarı Muzaffer Ayhan Kara, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner ve Odatv muhabiri Gamze İşler konuşmacı olarak katıldı. Etkinliği CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir eski milletvekili Musa Çam ve HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mahfuz Güleryüz ile çok sayıda davetli de izledi.

SERTEL: "HUKUKA İNDİRİLMİŞ DARBEDİR"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Odatv'ye 2011 yılında yapılan operasyonları hatırlatırken, "Fetullah Gülen ile işbirliği yaparak 200 civarında gazetecinin tutuklandığı dönemleri yakından takip ettik. O dönem Silivri'ye defalarca giderek arkadaşlarımıza destek olduk. Korku imparatorluğu yaratmak ve diktatörlüğü kabul ettirmek amacıyla uzunca süre siyasi baskı ve zulüm yaptılar, devam ediyorlar. 14 Şubat 2011'de sabah saat 6.00'da Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın evine girdiler. Editör olan Ayhan Bozkurt da vardı. Gazetecilerin bilgisayarlarına, hard disklerine, her şeylerine el koydular. O dönem Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun da başkanıydım. O zaman ne dediysem şimdi de aynısını söylüyorum. Bu tutuklamalar hukuka, basın özgürlüğüne ve insan haklarına indirilmiş bir darbedir" diye konuştu.

"VİCDANLARI YARALAYAN BİR DURUM"

ÇGD İzmir Temsilcisi Mustafa Akbaş, gazetecilere yönelik tehdit, baskı ve şiddetin yanı sıra hukuk devletinin askıya alındığını düşündürten keyfi, hasmane uygulamalar nedeniyle böyle bir tepki koyma gereği duyduklarını belirtirken, "İyice kökleşen ve yaygınlaşan bu durumun halkın haber alma hakkına da büyük darbe vurduğu aşikar. İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek. İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek. İstihbarat ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek gibi suçlar yöneltiliyor. Ortada vicdanları yaralayan açık ve net bir durum var. Bu haber, gizli bir belgenin, bilginin ifşası değildir. Hatta hatta alenileşmiş bir durumun, dikkatli bir şekilde haberleştirilmesidir. Hükümete buradan sesleniyoruz.