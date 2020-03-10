Kadın vekiller: "İtirazımız var"

CHP’li kadın milletvekilleri bugün Meclis’te hazırladıkları metni okudu. CHP’li kadın vekillerin okuduğu metinde, kadına yönelik kısıtlamalar ve şiddet ele alındı.

“Bize dayattığınız gündemin dışında söyleyecek sözümüz var” ifadeleriyle başlayan metinde, kadın-erkek eşitliğini yok sayan zihniyete “itirazımız var” diyerek tepki gösterildi.

CHP’li kadın vekillerin okuduğu metin şöyle:

“Bize dayattığınız gündemin dışında söyleyecek sözümüz var: Reva gördüğünüz hayatların yasakladığınız sokakların hapsettiğiniz evlerin sahiplendiğiniz bedenlerin uygun gördüğünüz rollerin üstüne edecek iki çift lafımız var. ‘Fıtrat’ diyerek eşitliği yok sayan zihniyetinize, siyasi çıkarlarınıza göre verdiğiniz hükümlerinize itirazımız var. Emeğimizin sömürülmesine, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine itirazımız var. Verdiğiniz sözleri tutmamanıza yasaları etkin uygulamamanıza itirazımız var. Her gün en az bir kız kardeşimizi hayattan kopartmanıza itirazımız var. Durdurmadığınız şiddeti erkeklik ve hamaset söylemlerinizle meşrulaştırmanıza isyanımız var. Bilin ki şiddetsiz, savaşsız özgür ve eşit bir dünyayı var edecek kadınlar var, biz varız.”

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