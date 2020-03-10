Kadınların yaşadığı en büyük sorun...

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması 2020 sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, kadınların toplum içinde yaşadığı en büyük sorunu yüzde 66 ile "şiddet" oldu. Erkeklerin yüzde 63’ü de kadının yaşadığı en büyük sorunu "şiddet" olarak yanıtladı. Ayrıca, 18 yaş altı kız çocuklarının akşam 19-20:00 saatleri sonrası tek başına sokakta olması hem kadınlar (yüzde 34) hem erkekler (yüzde 32) tarafından güvenli görülmüyor.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2020 yılı sonuçları açıklandı. Ocak ve şubat aylarında İstanbul başta olmak üzere toplam 23 ilde, kadın-erkek, 18 yaş ve üzeri bin 216 kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre kadının toplumdaki en büyük sorunu yine "şiddet" oldu. Araştırma, şiddeti öncelikli sorun olarak gören kadınların sayısının yıllar içinde anlamlı bir şekilde arttığını ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları, üniversitenin Cibali Kampüsü’nde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mary Lou O’Neil ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun katılımıyla düzenlenen bir toplantıyla paylaşıldı. 2016-2020 yılları arasında toplam 6 bin 21 kişi ile yapılan anket çalışmalarının kapsamlı bir değerlendirmesiyle birlikte açıklanan sonuçlar, Türkiye’de kadın algısına dair verileri ortaya koyuyor.

KADINLARIN YÜZDE 68’İ ERKEKLERİN YÜZDE 63’Ü ‘ŞİDDET’ DEDİ

Türkiye genelinde kadınların toplum içinde yaşadığı en büyük sorunu yüzde 66 ile ‘şiddet’ oldu. Geçen yıl yüzde 60 olan bu oranın yüzde 6 oranında artması dikkat çekiyor. Erkeklerin yüzde 63’ü de kadının yaşadığı en büyük sorunu şiddet olarak yanıtladı.

ŞİDDETİN BOŞANMA İÇİN YETERLİ SEBEP OLDUĞU ALGISI ARTIYOR