Milli sporcu isyan etti: "Kafirsin dediler"

Dünya çapında dereceleri bulunan 25 yaşındaki Sadık Pehlivan, Alevi olduğu gerekçesiyle Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz tarafından Wushu Milli Takımı’na alınmadığını iddia etti.

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Wushu Sanda kategorisinde 6 kez Türkiye Şampiyonu olan Sadık Pehlivan, Akyüz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“NAMAZA GEÇ KALDIM DİYE 'KÂFİRSİN' DEDİ”

Pehlivan’ın iddiaları şu şekilde bulundu:

"2013’ten beri lisanslı wushu sporcusuyum. 2014 yılında milli takıma girdim. 2015’te Türkiye Şampiyonu olmama rağmen Dünya Şampiyonası’na ben değil, yendiğim kişi götürüldü. 2018 ve 2019’da aynı şekilde Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandığım halde götürülmedim. Çünkü Akyüz, Alevi olduğum için sürekli beni dışlıyordu. Alevi olduğum halde milli takım kamplarında 5 vakit namaz kılmak zorunda kaldım. Bir kez sabah namazına geç kaldım diye Akyüz’ün, 'Kâfirsin. Arkadaşlarını da kendine benzeteceksin’ şeklindeki hakaretine uğradım. İnancım yüzünden bana sürekli hakaret ediyordu."

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