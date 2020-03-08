Erdoğan Yunanistan'a böyle seslendi: "Kapılarını aç"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep beraber ayağa kalkıyor muyuz? Annelerimizi şehitlerimizi hayırla yad ediyor muyuz? Ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart dünya kadın gününü tebrik ediyorum. Şehitlerimizin annelerine, eşlerine, çocuklarına saygılarını sunuyorum. Bizim inancımızda şehit annesi eşi ve çocuğu olmak da özel bir statüdür. Bize düşen de devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Toprak şehit kanlarıyla yoğrulduğu aman onun adı vatandır. Şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" dedi.
"YUNANİSTAN SANA SESLENİYORUM SEN DE KAPILARINI AÇ"
Erdoğan göçmenlerle ilgili, "Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek Avrupa’nın bir başka ülkesine gidecek. Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, ki açtılar, gitsinler Avrupa’nın diğer ülkelerine. Şimdi kapımıza dayanmış 1,5 milyon var. Ama hamdolsun geçici olsa da bir ateşkes imzaladık. Temenni ediyorum bu burada kalır" ifadelerini kullandı
"KANAL İSTANBUL" İHALEYE ÇIKARILIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" dedi.
"Kanal İstanbul"un yakında ihaleye çıkarılacağını açıklayan Erdoğan şöyle konuştu:
“Bu kardeşinizin ‘Çılgın Proje’ dediği Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bu projeyle ilgili olarak dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Kanal İstanbul ufku dar, vizyonu dar, önyargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Bu proje diğer katkılarının yanında Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul ve Türkiye’ye hizmet de hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye hiçbir mazerete prim vermiyoruz. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletimizin ne dediğine neyi istediğine bakıyoruz. Tek derdimiz milletimize uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. Bunun için birileri istemese de kamu-özel sektör-vatandaş işbirliği ile boğazın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
Odatv.com
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