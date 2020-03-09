Kadınlar Günü'nde karısının kemiklerini kıran erkek tutuklandı

Van’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşinden şiddet gören M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi. Karısını döven erkek, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'ın merkez İpekyolu İlçesi'ne bağlı Serhat Mahallesi’nde yaşayan M.A., 8 Mart günü, kendisine şiddet uyguladığı, darp ettiği, bıçakla üzerine yürüdüğü iddiasıyla eşi M.A’dan şikayetçi oldu. Şiddet gören kadının yapılan sağlık kontrolünde, elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edilirken, şikayetçi olduğu kocası hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istedi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A, işlemlerin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı.

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