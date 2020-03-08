Karnavalda tepki çeken görüntü

Vai-Vai Samba Okulunun 100 dansçısı, Paskalya Bayramından 40 gün önce 21-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, Brezilya’nın en popüler festivali ve dünyanın en büyük kutlamalarından biri olan Sao Paulo Karnavalı’nda sırtında gamalı haç bulunan kostümler giymesi tartışmalara yol açtı.

Şalom'un haberine göre; geçen pazar günkü geçit töreninden sonra karnaval merkezini ziyaret eden Sao Paulo Yahudi Federasyonu Başkanı Luiz, Yahudi cemaatine yönelik açıklamasında, kostümlerin Nazizm’i övmekle ilgili bir çağrış ım olmadığını söyleyerek durumun sıkıntılı olmadığını açıkladı.

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