Katliam mağdurunu yaralayıp “Sizi HDP’liler zannettik” diyen polis hakkında karar

Reyhanlı katliamı mağduru Ahmet Yumuşak’ı yaralayan ve “Sizi HDP’liler zannettik” diyen polise, 10 eşit taksitle ödenmek üzere 3 bin lira para cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ankara Adliye’sinde 7 Temmuz 2017 tarihinde Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Reyhanlı katliamı davaları aynı güne denk gelmişti. Demirtaş, kelepçe takılmak istenmesi nedeniyle duruşmaya gelmedi. Avukatları ve duruşmayı izleyen HDP’liler, Demirtaş’a kelepçe takılmak istenmesini protesto ederek duruşmayı terk etti. Reyhanlı katliamı davasında savcının sanıklar hakkında yüksek hapis cezaları istemesine sevinen aileler de duruşmadan alkışlarla çıktı. Bu sırada polis Reyhanlı ailelerine müdahale etti ve katliamda annesini kaybeden Ahmet Yumuşak’ı kafasından yaraladı. Polis Yumuşak’a “Ambulans çağıralım. Kusura bakma. Sizi HDP’liler zannettik” dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

Yumuşak’ın yaralanmasına ilişkin Ankara 27’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması 17 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen avukat Sevinç Hocaoğlları, sanık polis H.K.’nın Yumuşak’ın kafasına telsizle vurgunu söyleyerek, “Yumuşak olayı yatıştırmaya çalışıyordu. Polise karşı mukavemet ve tehdidini duymadım” dedi.

10 EŞİT TAKSİTLE 3 BİN LİRA CEZA ERTELENDİ

Mahkeme polis H. K.’yı, basit yaralama suçundan, 10 eşit taksitle ödenmek üzere 3 bin lira para cezasına mahkum etti. Mahkeme sanık hakkında hükmün açıklanmasının ertelemesine ve H. K.’ye 5 yıl denetimli serbestlik tedbirleri uygulanmasına karar verdi.