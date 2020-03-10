İdlib mutabakatından sonra Kayseri'de HTŞ operasyonu

Kayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

HTŞ, özellikle Suriye konulu mutabakatlarda sıklıkla gündeme gelmişti. İdlib’de büyük bir alana hakim olan örgüt, birçok ülke tarafından El Kaide’nin uzantısı olarak görülüp, terör örgütü olarak kabul edildi.

Türkiye il Rusya arasındaki İdlib mutabakatında da HTŞ gündeme gelmişti. Türkiye, HTŞ ile mücadele etme yükümlülüğünü bu anlaşmayla bir kez daha kayda geçirmişti.

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