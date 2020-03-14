Binali Yıldırım "kankalarına" seslendi: Keşke böyle bir vesileyle...

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kişisel Twitter hesabından “sevgili gençler, kankalarım” diye başlayan bir video paylaştı.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra çeşitli tedbirler alınırken okullar da tatil edildi. Binali Yıldırım, paylaştığı videoda okulların tatil olduğu süre boyunca öğrencilerin daha çok kitap okumaları ve kişisel becerilerini arttırmaları gerektiğini dile getirdi.

Okulların tatil edilmesinin bir fırsata çevrilerek bu sürecin en az kayıpla atlatılmasının altını çizen Yıldırım, sözlerine “hepinizi korona selamıyla selamlıyorum” diye son verdi.

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