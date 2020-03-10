CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşuyor.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilere yönelik tutuklamalar, Türkiye’nin Suriye politikası, artan erkek şiddeti ve CHP’li Yalova Belediye Başkanı’nın görevden alınması üzerine konuştu.
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç, daha önce Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıkladığı, medyada da yer alan MİT şehidini günler sonra tekrar haber yapılmasından dolayı tutuklanmış ardından Odatv’ye erişim engeli getirildi. MİT şehidine ilişkin tutuklamalar bununla sınırlı kalmadı. Odatv operasyonunun ardından Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile birlikte, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklandı.
Gazetecilere yönelik tutuklamalara ve Odatv’ye getirilen erişim engeline tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Basın halkın kulağı ve sesidir. Anayasamız da der ki ‘basın hürdür ve sansür edilemez.’ Siyasi iradeye böylece bir engel koyar. Sansürü siyasi güç getirir. Medya üzerindeki baskıları biliyorum. Önce şunu kabul edelim bir sivil darbe süreci içerisindeyiz. 20 Temmuz’dan sonra Türkiye bir siyasi darbe sürecindedir. Medya üzerinde olağanüstü baskı var. Kendilerini anlatan kendilerini öven bir medya grubu da var. Onlar sadece devletten aldıkları paralarla beslenirler. Tek görevleri vardır siyasi ikidarı ne yaparsa yapsın övmektir. Odatv’ye geliyorum, havuz medyasının büyüklüğü karşısında namuslu gazeteciler kendi sosyal medyalarını oluşturdular. Odatv de bunlardan biri. Günlük okunan haber sayısı 3 milyon olan Odatv’ye 2019’da giren kişi sayısı 80 milyon."
Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının öne çıkan kısımları şöyle:
“Bizim Türkiye’miz 21. yüzyılın görkemli bir Türkiye’si olacaktır. BU ülkenin insanlarına güveniyorum. Hep beraber çalışıyoruz. Tarlada, evde, sokakta çalışanımız var. Her yerde, her aşamada alın teri döküp huzur içinde yaşamak isteyenler var. 8 Mart’ta emekçi kadınlar kendi günlerini kutlamak isterler. Bütün dünyada bu böyledir. Toplumun dikkatini çekmeye çalışırlar. Kadının üstündeki erkek şiddetini kaldırın derler. Bunu yaparlarken de ellerinde silah yoktur, insan sevgisi vardır. İstanbul’da da kadınlar yürümek istediler. Yasak getirdiler. Yasak geldiğinde Türkiye’nin demokrasisi yerleşmiş mi olacak? Biz yasakçı zihniyetlere ve yasağa karşıyız. İnsanlar şiddet kullanmamak, silah kullanmamak kaydıyla yürüyüş yapabilirler.
“VEFA SALMAN BİR YOLSUZLUK YAPMIŞ VE ORTAYA ÇIKMIŞSA…”
"Demokrasiyi yüceltmek hepimizin ortak görevidir. Yeri zamanı gelir seçimler olur vatandaşın iradesine başvurursunuz. YSK’nın belirlediği kurallar çerçevesinde gider halkın iradesine başvurursunuz. Yalova Belediye Başkanımız iki kez girdi, engellediler, oylar tekrar sayıldı. Yalovalıların oylarıyla belediye başkanlığı yapıyor. Kendisini halkın oylarıyla yenemedikleri için bu kez idari kararlarla nasıl uzaklaştırabilirizin arayışına girdiler. Doğrudur bir yolsuzluk var. Yolsuzluğu saptayan oradaki namuslu bir memur. Olayı tespit ediyor, belediye başkanına haber veriyor, belediye başkanı sorgulayın diyor, bu yolsuzluğun araştırılması için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Ama sonunda belediye başkanı açığa alınıyor. Belediye meclisinde oylama yapılıyor ve bir AK Partili seçiliyor. Buradan Yalovalı kardeşlerime seslenmek istiyorum; Yalova halkının iradesine darbe vuruluyor, içişleri Bakanı’nın belirlediği bir kişi geliyor. Bu doğru değil. Vefa Salman bir yolsuzluk yapmış ve ortaya çıkmışsa hiç kimse merak etmesin o işleri yapacak ilk kişi biziz. Yolsuzluğu şikâyet edip görevden alınan belediye başkanı olarak Vefa Salman tarihe geçecektir."
“BİZ PARLAMENTODA KAVGA İSTEMİYORUZ”
"Siz halkın oyuyla bir makama geldiyseniz o makamın ön gördüğü koşullar içerisinde konuşmalısınız makamın itibarını korumak zorundasınız. Sayın Erdoğan’ın bana yönelik olarak burada söylenmesi asla mümkün olmayan, ahlakımın asla izin vermediği belli kelimeleri kullanarak hakaret etmesini asla kabul etmiyorum. Kendisine de hiçbir cevap vermedim. Grup başkanvekilimiz onun kullandığı kelimelerin aynısını kullanıyor. Kızıyorlar neden bu kelimeleri kullandın diye. Aynısını sen söyledin. Biz parlamentoda kavga istemiyoruz. Düşünce kadar değerli bir şey yoktur."
“ÖSO İLE SENİN NE İŞİN VAR”
“Biz Suriye konusunda çok iyi niyetlerle yola çıktık. Söylediğimiz ‘Bizim Orta Doğu bataklığında ne işimiz var’ idi. Sorunu çözmek için evet ama bize danışılırsa. Türkiye’nin böyle bir pozisyonu vardı. Orta Doğu’da bir sorun çıktığında baş vurulan ülke Türkiye’ydi. Neden Suriye sınırına mayınlar temizlendikten sonra 49 yıllığına yabancı bir ülkeye vereceğiz, neden? Kim telkin etti sizi? Önce kararname, CHP iptal ettirdi, sonra kanun çıkardılar. Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Türkiye sınırına yabancı bir devlet gelip yerleşseydi bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin durumu ne olurdu? Neden Orta Büyük Doğu Projesi’nin eş başkanlığına soyundunuz? Maşa rolünü size kim verdi? Hiç düşünmediniz mi sana bu eş başkanlığı veren sana ayrın nasıl bir görev verecek diye? Tarih bilgisinden yoksun olanlar buna balıklama atladılar. Yine biz söyledik; ÖSO ile senin ne işin var? Suriye'yi bölme konusunda neden bu işe soyunuyorsun? ‘ÖSO’yu biz Amerika ile beraber kurduk’ diyor. Sana maşa görevi verdiler farkında bile olmadın. Biz ÖSO’nun hamiliğine soyunduk aynı zamanda. Para, silah verdik, eğittik aynı zamanda. Biz yıllar yılı yanlış yapıyorsunuz, Türkiye'nin başını belaya sokmayın dedik."
“FIKRALAR ANLATI SANKİ BU ÜLKEDE 34 ŞEHİDİMİZ YOKMUŞ GİBİ EN AZINDAN GÜLÜMSEME KARDEŞİM”
"Biz, Orta Doğu’da barış istiyorduk. Komşumuzda yangın istemiyorduk. Biz hiçbir Mehmetçiğimizin burnu kanamasın istiyorduk, biz bütün Suriye’nin Mehmetçiğimizin tırnağına dahi değmeyeceğini söylüyorduk ama saray iktidarı buna önem vermedi. 4 Şubat 2020’de 5 öneride bulundum. Çözmek konusunda öneri getirdik size ama arkadaşlar bunu da dinlemediler. Ama büyük laf etmeye devam ettiler. 12 Şubat’ta. ‘Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.’ 34 askerimiz şehit oldu. Sanki bir ölü toprağı serpilmiş gibi bütün Türkiye edin bir sessizliğe gömüldü. 36 saat televizyonların önüne çıkmadılar. Büyük lokma ye büyük laf etme diyoruz, altında kaldılar. Üç gün sonra çıktılar televizyonlara, fıkralar anlatı. Sanki bu ülkede 34 şehidimiz yokmuş gibi. Eleştirdim, hakkım vardı. O şehitlerin ve onların ailelerinin bizde hakkı vardı. Daha toprağa vermeden bu kahkaha nedir? Dedim. En azından gülümseme kardeşim. En azından şehide, o şehidin annesine saygı duy kardeşim! ‘Omuzlarının üzerinde o başları kalmayacak’ diyor. Bir taraftan da acaba biz nasıl toplanırız çözebiliriz diye. O doğru toplansınlar. Ama bu lafı ediyorsan senin toplanmaya gereğin yok. Arkasından dörtlü toplantı olacaktı bu gerçekleşmedi. Putin ben gelmeyeceğim dedi, bu gitti. Giderken de Bay Kemal’in 4 sorusu var demiştim. O sormazsa uçakta gazeteciler sorsunlar niçin Bay Kemal’in sorularını sormadın diye:
-Birliklerimizin yerini bildirmemize rağmen neden askerlerimizi şehit ettiniz?
-İlk saldırının ardından uyarı yapmamıza rağmen ikinci saldırıyı neden gerçekleştirdiniz?
-Yaralı ve şehitlerin Türkiye’ye getirilmesi için helikopterlere neden izin vermediniz?
-Savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz bu yaralı askerlerimizi almayan gelen askerlerimizin ambulanslarımızı neden vurdunuz?"
Ayrıntılar geliyor…
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