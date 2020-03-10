CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilere yönelik tutuklamalar, Türkiye’nin Suriye politikası, artan erkek şiddeti ve CHP’li Yalova Belediye Başkanı’nın görevden alınması üzerine konuştu.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç, daha önce Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıkladığı, medyada da yer alan MİT şehidini günler sonra tekrar haber yapılmasından dolayı tutuklanmış ardından Odatv’ye erişim engeli getirildi. MİT şehidine ilişkin tutuklamalar bununla sınırlı kalmadı. Odatv operasyonunun ardından Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile birlikte, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklandı.

Gazetecilere yönelik tutuklamalara ve Odatv’ye getirilen erişim engeline tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Basın halkın kulağı ve sesidir. Anayasamız da der ki ‘basın hürdür ve sansür edilemez.’ Siyasi iradeye böylece bir engel koyar. Sansürü siyasi güç getirir. Medya üzerindeki baskıları biliyorum. Önce şunu kabul edelim bir sivil darbe süreci içerisindeyiz. 20 Temmuz’dan sonra Türkiye bir siyasi darbe sürecindedir. Medya üzerinde olağanüstü baskı var. Kendilerini anlatan kendilerini öven bir medya grubu da var. Onlar sadece devletten aldıkları paralarla beslenirler. Tek görevleri vardır siyasi ikidarı ne yaparsa yapsın övmektir. Odatv’ye geliyorum, havuz medyasının büyüklüğü karşısında namuslu gazeteciler kendi sosyal medyalarını oluşturdular. Odatv de bunlardan biri. Günlük okunan haber sayısı 3 milyon olan Odatv’ye 2019’da giren kişi sayısı 80 milyon."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının öne çıkan kısımları şöyle:

“Bizim Türkiye’miz 21. yüzyılın görkemli bir Türkiye’si olacaktır. BU ülkenin insanlarına güveniyorum. Hep beraber çalışıyoruz. Tarlada, evde, sokakta çalışanımız var. Her yerde, her aşamada alın teri döküp huzur içinde yaşamak isteyenler var. 8 Mart’ta emekçi kadınlar kendi günlerini kutlamak isterler. Bütün dünyada bu böyledir. Toplumun dikkatini çekmeye çalışırlar. Kadının üstündeki erkek şiddetini kaldırın derler. Bunu yaparlarken de ellerinde silah yoktur, insan sevgisi vardır. İstanbul’da da kadınlar yürümek istediler. Yasak getirdiler. Yasak geldiğinde Türkiye’nin demokrasisi yerleşmiş mi olacak? Biz yasakçı zihniyetlere ve yasağa karşıyız. İnsanlar şiddet kullanmamak, silah kullanmamak kaydıyla yürüyüş yapabilirler.