Kim bu kurucular

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan “Demokrasi ve Atılım Partisi” (DEVA) için kuruluş başvurusunu yaptı. 90 kişilik Kurucular Kurulu listesi de açıklandı. Listede AKP’li eski bakanlar Nihat Ergün, Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve eski milletvekilleri ilk göze çarpan isimler oldu.

Kurucu listesindeki 90 kişiden 27’sinin kadın, 16’sının genç olduğu görüldü. Listenin en genç ismi ise 1998 doğumlu Baran Deniz Bağatur.

Partiyi TBMM’de temsil edecek tek isim ise, bir süre önce AKP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu.

Siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden insanların yer aldığı partideki bazı kurucular şöyle:

Ülkü Ocakları Kurucu Genel Başkanı ve Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından toplanan kongrede MHP genel başkan adayı olan, ancak kaybeden Ramiz Ongun, Mazlum Der eski Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Petrol-İş Sendikası eski Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Gümüşhane Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, BBP eski Genel Başkan Yardımcısı Musa Malik Yıldırım. AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın kızı Münevver Helün Fırat, Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi, KAGİDER eski Başkanı Sanem Oktar, İyi Parti Gençlik Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Tuğba Tapsız, “Akil adam”lar listesinde yer alan Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Denizli eski Valisi Hasan Canpolat, TÜİK ve SGK eski Başkanı Birol Aydemir, Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, gazeteci Gülay Göktürk, BDDK eski 2. Başkanı, Hazine eski Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı.

Babacan’ın partisindeki bir diğer ayrıntı da kurucular listesindeki Beşir Atalay etkisi. Atalay’ın bakanlık yaptığı dönemlerde kendisiyle mesai yapan bazı isimler ve onların yakınlarının da partinin kurucular kurulunda olduğu görüldü. Atalay’ın içişleri bakanı olduğu dönemde Müsteşar Vekili ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Canpolat, özel kalem müdürü olarak görev yapan Süleyman Tapsız’ın yakını Tuğba Tapsız, o dönemde valilik görevinde bulunan Mehmet Kılıçlar’ın eşi Prof. Dr. Arzu Kılıçlar; Atalay devlet bakanı olduğu sırada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra Kayseri Valiliğine atanan Mevlüt Bilici’nin eşi Nevim Bilici bu isimlerden.

İŞTE O İSİMLER

İşte listedeki isimlere ilişkin ayrıntılar…

Ali Ufuk Yaşar; Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın eski Genel Başkanı. Yaşar, AKP desteğiyle seçildiği sendika genel başkanlığını son kongrede kaybetti.

Abdurrahman Aksoy; Avukat, müteahhit, AKP Bitlis eski Milletvekili.

Abdurrahman Bilgiç; Emekli Büyükelçi.

Abdurrahman Müfit Yetkin; AKP Şanlıurfa eski Milletvekili.

Gazeteci-yazar Gülay Göktürk de dikkat çeken isimlerden. Eski Aydınlıkçı olan ve sonradan liberal-Amerikancı bir dünya görüşünü benimseyen Göktürk, Sabah ve son olarak kapatılan Bugün gazetesinde yazıyordu.

Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İİBF eski Dekanı.

Ahmet Edip Uğur; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Uğur, görevini ağlayarak “Aileme varan tehditler alıyorum” diyerek bırakmıştı.

Ahmet Faruk Ünsal; AKP Adıyaman eski Milletvekili ve Mazlum Der eski Genel Başkanı.

Ali İhsan Merdanoğlu; AKP eski Diyarbakır Milletvekili.

Prof. Dr. Arzu Kılıçlar; Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi

Op. Dr. Bekir Sıtkı Aslan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Çetiner.

Birol Aydemir; TÜİK ve SGK eski Başkanı.

22 yaşında Saadet Partisi’nden Gelibolu Belediye Başkan adayı olan Bünyamin Ünlü, 2019 yerel seçimlerinde Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı olma özelliğine sahip bir isim.

Hazine eski Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş.

Doç. Dr. Cennet Uslu, Kırıkkkale Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi.

Essum Aslan; 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı.

“Akil adam”lar listesinde yer alan, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem. Erdem, bir süre önce de Merkezi Londra’da bulunan Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) için ‘Türkiye siyasetinde yeni dönem ve değişen dengeler’ başlığıyla bir rapor hazırlamıştı. Anayasa hukukçusu Erdem, raporda AKP’nin Kürt meselesinde güvenlikçi politikalara dönüş yaptığını ve “çözüm” perspektifinden uzaklaştığını savunmuştu.

Ankara Ticaret Odası eski Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Hakçı.

Doç. Dr. Hasan Canpolat; Denizli eski Valisi, ASELSAN eski Yönetim Kurulu Başkanı.

AKP eski Rize Milletvekili Hasan Karal.

AKP eski Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal.

İbrahim Alper Akalın, AKP’li Şehitkamil Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İbrahim Akalın’ın oğlu.

AKP İzmir’deki kurucularından işadamı İbrahim Dönertaş; İyi Parti İzmir Milletvekili Adayı, Makedonya Fahri Konsolosu.

Prof. Dr. İbrahim Gezer. 2014 yerel seçimlerinde AKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı, 2015 genel seçimlerinde AKP Malatya Milletvekili Aday Adayı oldu.

İbrahim Halil Çanakçı. BDDK eski 2. Başkanı, Hazine eski Müsteşarı.

AKP eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin. Şahin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada Nisan 2018’de beraat etti.

AKP eski Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere’nin oğlu Kadircan Köşdere. Köşdere, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Biga’da AKP’den Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı oldu.

Gümüşhane Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AKP Trabzon Milletvekili Aday Adayı oldu.

Suriye Dostluk Derneği Genel Başkanı Kadriye Esra Aygün.

AKP eski Van Milletvekili Kerem Altun.

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kerem Yavaşça.

Mahmut Sami Topbaş; AKP Konya eski İl Başkan Yardımcısı.

AKP Muş eski Milletvekili Medeni Yılmaz.

AKP eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver.

Emekli yüzbaşı, güvenlik uzmanı Metin Gürcan.

AKP eski Düzce Milletvekili, İl eski Başkanı Av. Metin Kaşıkoğlu.

AKP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu.

AKP eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen.

AKP eski Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Muhammed İkbal Seyda.

BBP eski Genel Başkan Yardımcısı Musa Malik Yıldırım.

Prof. Dr. Mustafa Ergen.

AKP eski Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut.

Antalya’da uzun yıllar Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanlığı yapan Mustafa Satıcı.

AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın kızı Münevver Helün Fırat.

Nevim Bilici; Beşir Atalay devlet bakanı olduğu dönemde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapan ve Atalay döneminde Kayseri Valisi olarak atanan Mevlüt Bilici’nin eşi.

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören; 1994-2004 yılları arası DYP’den Denizli Belediye Başkanlığı yapan, daha sonra AKP’ye katılan Ali Öygören’in oğlu.

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevreden ve Dış ilişkiler ve AB sorumlu eski Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu.

Tuğba Tapsız; İyi Parti Gençlik Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı. Tapsız, Beşir Atalay’ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde özel kalem müdürlüğünü yapan Süleyman Tapsız’ın yakını.

Yeni Şafak’ın internet sitesinde bir süre politika editörlüğü yapan Tunahan Elmas.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yasemin Bilgel.

Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi, KAGİDER eski Başkanı Sanem Oktar.

Şenol Çarık

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