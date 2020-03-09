KKTC polisinden BM askerlerine müdahale

BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti. KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi. O anlar kameralara da yansıdı.

Rum Kesimi'nin Bakanlar Kurulu kararının ardından, adadaki Lokmacı sınır kapısı bugün kapatıldı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek için yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi. Ancak KKTC polisi, kendi yetki alanına müdahale edilmesine izin vermedi ve BM polisine ''burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin" uyarısında bulundu. Bu uyarıya BM askerlerinin olumsuz yanıt vermesi gerilimi tırmandırdı. Sınırda bulunan KKTC polisi, BM gücünü görev bölge alanlarına itti.

İşte o anlar:

Odatv.com