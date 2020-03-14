Komşuya kadın lider

Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçilen Ekaterini Sakelaropulu yemin ederek, görevine başladı.

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı olan Sakelaropulu, görevi, 2015 yılından beri Cumhurbaşkanlığı yapan Prokopis Pavlopulos'tan devraldı.

Hukukçu olan Sakelaropulu 2018 yılından bu yana Danıştay Başkanlığı yapıyordu.

Sakelaropulu, Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiş, Ocak ayında yapılan seçimde Yunanistan Parlamentosundaki 261 milletvekilinin oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçimde namuhalefet partisi SYRIZA da Sakelaropulu'ya destek vermişti.

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