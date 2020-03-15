Ölmek de doğmak gibi doğal bir süreç ama insanoğlu doğuma sevinmekten ve ölüme üzülmekten vazgeçemedi.

Ne tuhaf değil mi?

Dün itibarıyla yeni doğan bir bebeğin korona virüsü taşıdığını okudum İngiltere’de. Anne, gebeliğin son günlerinde hastalanınca virüsü taşıdığı ortaya çıkmış ve bebek de dünyaya koronalı olarak gelmiş.

En genç korona hastası diye başlık atmıştı gazete.

Başlıklar üzerinden okunurluk artırmaya çalışılıyor hala, binlerce insan ölürken; bu tarz bir ölüm yeterince acı değilmişçesine…

KORONA GÜNLERİNDE AŞK YAŞAMAK...

Kolera Günlerinde Aşk, aşkla alakalı meselelerimin olduğu dönemlerde büyük bir hazla okuduğum kitaplardandı. Aşkı yaşamadan, aşka kitapla hazırlanan bir jenerasyondu bizimkisi, büyük hayal kırıklıkları yaşadık tam da bu yüzden.

Korona salgını, ölümleri, karantina haberleri, felaket tellalcılığı yapan birtakım medya kuruluşları ve bundan nemalanan siyasiler, tüm bunlar jet hızıyla yaşanırken; ben yeni doğanları ve bugünlerde aşkla tanışanları ve hayatının baharında olanları düşünüyorum.

Korona günlerinde aşk yaşamak! Kolera günlerinde aşk yaşamaktan bin beter sanki, çünkü kitap aşkın imkansızlığı, yüceliği ve aşkın acı çekmek ve bunu ne denli yüce bir davranış olduğunun altını çizer.

Bugün aşk kolay, sıradan, çabuk tüketilen bir duygu bütünü gibi görünse de; yaşaması çok zor, insana ilahi ve ruhani bir şekilde dokunma şansı neredeyse imkansız gibi görünen bir travma!

Ve diyelim ki “gerçek aşk” yaşanan şu günlerde, aşk yaşama şansına sahip, birbiri için atan kalpleri olan bir çift var; karantinadalar ayrı evlerde.

Yok yok ben ıslah olmaz bir romantiğim kabul ediyorum, benim de gerçeklerden kaçma, inanca sığınma yöntemim bu, ne yapayım?

Düğünler iptal oluyor, hayata başlamanın eşiğinde hayattan ümitlerini kesen bir nesille nasıl başa çıkacak kahrolası dünya?

Kahrolası dünya demem de öfkeden, yoksa dünyayla alıp veremediğim yok, dünyayı kahrolası hale getiren bizzat homo sapiens, bizzat biz, sen ben, onlar.

İnsan önce hayata aşık olmadan, yaşama dair ümit beslemeden, hayal kurmadan, plan yapmadan yaşayamaz ki!

Gözünü açtığı dünyaya bak şu hastanedeki bebeciğin, şu sınırlarda sürünen mülteci evlatların, şu geleceği belirsiz savaş görmüş yavruların, bomba seslerine alışmış gencecik bedenlerin; şunların gördüğü dünyaya bak hele.

Korona günlerinde aşk derken, son yılları kastediyorum, korona virüsü uzun bir süredir vardı sanki, bugün adı korona ama dün savaştı, felaketti, depremdi, hesapları bir türlü bitmeyen siyasilerdi.

İnsan denen varlığın ne denli alçak ne denli egoist ve ne denli kötülükten beslenir olduğunu korona gösterdi işte dünyaya.

Çatır çatır ölüm saçan virüs, insan kadar kötü değil. En azından ateşle, öksürükle, halsizlikle kendini gösteriyor.

Virüsten sebep, esnafın yaptığı ahlaksızlık nasıl açıklanır? Bunlara sorsan Atatürkçüdür, Kemalisttir, inançlıdır, ahlaklıdır. Ya, mucize olsa mesela, Atatürk gelse inse dünyaya ilk önce dün bire sattığını bugün on bire satan esnafın yüzüne tükürür; zaten Allah korkuları yok belli. Kuldan da utanmazlar…

BİRBİRLERİNİ YİYECEKLER

Toplumsal bir paranoya yaşanıyor, bu defa zavallı, yalnız, güzel ülkemde değil, dünyanın her yerinde.

Salgın iyice yayılsa maazallah, bugün marketlerdeki pirinç ve makarnaları stoklayanlar, birbirini yiyecek korkarım.

Ha biz baş ederiz, biz aşkı, arkadaşlığı, dostluğu, ticareti, siyaseti, her bir şeyi romanlardan öğrendiğini sanan ve sonrasında hayatı kazık yiye yiye ezberlemiş bir nesiliz; sevgiliden, kocadan, meslektaştan, patrondan, konu komşudan, akrabadan, arkadaştan, en çok siyasetçiden yana kazık yemişiz, şerbetlenmişiz.

Bu çocuklar ne yapacak, aşkla nasıl tanışacak, hayata nasıl gülecek ve nasıl korkmayacak kendi gölgesinden bile?

Korona günlerinde aşk, başladıysa bir mucizeyle; ilk önce onu korumak, karantinaya almak lazım. Çünkü aşı bulunacak, korona geldiği gibi gidecek, ancak yaşanan şu paranoya içinde kalbinde hayata ve dünyaya karşı “aşk” ve inanç taşıyan biri kaldıysa eğer; işte onu yaşatmamız lazım…

Elif Aktuğ

Odatv.com