Koronavirüs bir güvenlik sorunu mu

Deprem uzmanları istirahatte. İdlib uzmanları istirahatte. Sıra koronavirüs uzmanlarında.
Uzmanların hepsi “paniğe gerek yok” diyor. Paniğe gerek yok da neden haber kanallarının tümü devamlı korona virüs programı yapıyor? İnsan daha zaplarken paniğe kapılıyor. Moderatör sözün başında, “her şey yolunda, paniğe gerek yok” diyor, az sonra gelişmeleri anlatırken, kendisinin de koronavirüsten ne kadar korktuğunu ifade ediyor.
Koronavirüs uzmanı ellerinizi “sık sık yıkadınız mı tamam, paniğe gerek yok” diyor; sonra ekliyor, “çocukların, gençlerin ölüm oranı çok düşük, ölse ölse yaşlılar ölür, paniğe gerek yok…”
Sağlık Bakanı gece yarısı televizyondan sesleniyor, “Bizde de koronavirüs vakası olması kuvvetle muhtemeldir, paniğe gerek yok…” Ertesi gün, yine gece yarısı, “bizde de bir vaka göründü, panik yok” diye devam ediyor.
Amerika acil durum ilan ediyor, İtalya’da hayat duruyor, Merkel bu meret Almanya’nın yarısına bulaşır diyor. Yurt dışı uçuşlar durduruluyor, okullar kapatılıyor, koronavirüs uzmanları konuşuyor; ellerinizi sık sık yıkadıysanız mesele yok, panik yok, zaten sadece yaşlıları ölecek…
Panik olmasın diye, Türk asıllı Amerikalı doktor, Amerikan televizyonunda, Amerikalılara Türk usulü el yıkamayı öğretiyor.
BİRÇOK DEVLET BU SALGINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Dünya Sağlık Örgütü İtalya’dan sonra, Almanya ve İspanya’da da durumun iyi olmadığını, Avrupa’nın, koronavirüs pandeminin de Çin’in yerine merkezi konuma yerleştiğini açıklıyor. (Koron virüs sayesinde epideminin bölgesel salgın hastalık, pandemiğin ise küresel salgın hastalık olduğunu öğrendik.)
Bu pandeminin doğal mı yoksa yapay mı olduğu da tartışılıyor. ABD’li senatör Tom Cotton virüsün Wuhan’daki P4 laboratuvarında üretildiğini söylemişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zho Lijan ise askeri dünya oyunları sırasında, ekim ayında, Amerikalı bir askerin virüsü Wuhan’a getirmiş olabileceğini iddia ediyor.
Virüs ister yapay ister doğal olsun, teknolojideki gelişmeler ile birlikte ulaştırma araçlarının hızlanması ve yaygınlaşması, Çin’deki epideminin kısa bir sürede pandemiye dönüşmesine neden oldu.
Ancak, birçok devlet bu salgına hazırlıksız yakalandı. Çin, otoriter rejimin avantajlarını ve imkanlarını da kullanarak salgını kontrol altına almaya başladı. Hazırlıksız yakalanan Amerika ve Avrupa panik içinde. Virüsün kendisi ile ilgili birçok belirsizlikler mevcut, tıbbın bu virüse ne zaman çare bulacağı konusundaki belirsizlik ise en önemli panik kaynağını oluşturmakta.
KORONAVİRÜSÜN KÜRESEL ETKİLERİ BAŞLADI, KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİ DE ETKİLENECEK
Koronavirüsün ciddi jeopolitik yansımaları olacak. Koronavirüs salgınının küresel etkilerini şimdiden yaşamaktayız. Ekonomik daralmaların, küresel ticaretteki kısıtlamaların, enerji savaşlarının, finansal sorunların nasıl gelişeceğini; virüsün ABD-Çin arasındaki küresel güç mücadelesini nasıl etkileyeceğini yaşayarak göreceğiz.
Meselenin özüne gelecek olursak, yaşadığımız çağdaş, devletlerin konvansiyonel tehditlerin yanı sıra, doğal afetler, iklim değişikliği, göçler, salgın hastalıklar gibi konvansiyonel olmayan tehditleri de önceden dikkate alarak hazırlıklı olması gerekmektedir.
Ben gazeteci olsaydım, Sağlık Bakanı’na öncelikle şu soruyu sorardım; Bu salgını karşılamak için elinizde uygulamakta olduğunuz bir stratejiniz var mı?
SALGIN HASTALIK CİDDİ BİR GÜVENLİK MESELESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ
Bu anlayış içinde, yapay veya doğal salgın hastalıkların da potansiyel tehdit olarak tanımlanması, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin de salgın hastalıkları potansiyel tehdit olarak değerlendirmesi; başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ayrıntılı stratejiler hazırlamaları için direktifle görevlendirilmesi gerekmektedir.
SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ OLSAYDI PANİK OLMAZDI
Sağlık Bakanlığı’nın ise aile hekimlerinden, hiyerarşinin en tepesindeki bakan kadar, hangi kurumların hangi görevleri, nasıl icra edeceğini belirleyen, hangi kurumlarla kimlerin işbirliği yapacağını açıklayan “Salgın Hastalıkla Mücadele Stratejisi” olmalıdır.
Eğer bu strateji hazır olsa idi, Sağlık Bakanı o zaman televizyonda, “hazırlıklıyız, stratejimizi uyguluyoruz, panik yok” diyebilirdi.
Ayrıca, salgının ekonomik, finansal ve turizm yapısına potansiyel olumsuz etkilerini karşılamak için de stratejiler gerekirdi.
SON SÖZ
Pandemik veya epidemik, doğal veya yapay olsun, salgın hastalıkla mücadele, elleri sık sık yıkmaktan ibaret bir mesele değildir. Yaşadıklarımız ders olmalıdır. Salgın hastalık, ciddi bir güvenlik sorunudur, güvenlik sorunu olarak algılanmalıdır ve mutlaka önceden hazırlanmış bir strateji ile karşılanmalıdır.
Nejat Eslen
Odatv.com
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