Koronavirüs bir güvenlik sorunu mu

Deprem uzmanları istirahatte. İdlib uzmanları istirahatte. Sıra koronavirüs uzmanlarında.

Uzmanların hepsi “paniğe gerek yok” diyor. Paniğe gerek yok da neden haber kanallarının tümü devamlı korona virüs programı yapıyor? İnsan daha zaplarken paniğe kapılıyor. Moderatör sözün başında, “her şey yolunda, paniğe gerek yok” diyor, az sonra gelişmeleri anlatırken, kendisinin de koronavirüsten ne kadar korktuğunu ifade ediyor.

Koronavirüs uzmanı ellerinizi “sık sık yıkadınız mı tamam, paniğe gerek yok” diyor; sonra ekliyor, “çocukların, gençlerin ölüm oranı çok düşük, ölse ölse yaşlılar ölür, paniğe gerek yok…”

Sağlık Bakanı gece yarısı televizyondan sesleniyor, “Bizde de koronavirüs vakası olması kuvvetle muhtemeldir, paniğe gerek yok…” Ertesi gün, yine gece yarısı, “bizde de bir vaka göründü, panik yok” diye devam ediyor.

Amerika acil durum ilan ediyor, İtalya’da hayat duruyor, Merkel bu meret Almanya’nın yarısına bulaşır diyor. Yurt dışı uçuşlar durduruluyor, okullar kapatılıyor, koronavirüs uzmanları konuşuyor; ellerinizi sık sık yıkadıysanız mesele yok, panik yok, zaten sadece yaşlıları ölecek…

Panik olmasın diye, Türk asıllı Amerikalı doktor, Amerikan televizyonunda, Amerikalılara Türk usulü el yıkamayı öğretiyor.