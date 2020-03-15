Koronavirüs gözaltısında yeni gelişme

Antalya’da koronavirüs konusunda haber yapan Haberimizvar sitesinin Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Yayın Koordinatörü gözaltına alındı.

Antalya’da yerel haber sitesi Haberimizvar.net Genel Yayın Yönetmeni İdris Özyol'un ve Genel Yayın Koordinatörü Ebru Küçükaydın'ın, koronavirüse ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle ev baskınıyla gözaltına alındığı belirtildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de ifadeleri alınan 2 gazeteciye, koronavirüse dair yaptıkları haber sorulduğu aktarıldı.

“Halkı paniğe sokmak ve yetkililerin açıklaması olmadan koronavirüsü ile ilgili haberi yayınlamak” gerekçesiyle ilgili ifadeleri alınan 2 gazetecinin, daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Odatv.com