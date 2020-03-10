Sağlık Bakanı'ndan açıklama: Koronavirüs salgınının Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu’nda Koronavirüs’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs vakası olmadığını söyleyen Fahrettin Koca, “Koronavirüs salgının Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek, ancak tespit edilebilmiş değil” ifadelerini kullandı.

Koca, "İtalya, genel anlamda önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa'nın bu konuda tedbir almadığını söyledik. İran'la sınırımızı kapatarak önlem aldık ama bunu Avrupa için yapabilmek daha zor" dedi.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarında öne çıkan kısımlar şöyle:

-Biz 5 Şubat'ta Çin'le tüm uçuşlarımızı durdurduk. O dönemde Çin'le uçuşlarını durduran ülke hiç yok gibiydi. Devamında İran'da bu enfeksiyonun giderek arttığı görüldü, İran'da bu salgının artışı da Kum ve Meşet kentinde başladı. Başlamasının sebebi de bildiğimiz Çin'den gelen öğrencilerdi. O dönemde de yapılması gereken o bölgeyi karantina almaktı. Yapılmadı. O dönemde bizzat kendim de görüşerek erken dönemde bu önlemin alınması gerektiğini ısrarla söyledim. Önlem alınmayacaksa sınırları kapatıyoruz dedim. Devamında da biz erken dönemde hızla sınırları kapattık. İran geç bildirmiş oldu. Biz 23 Şubat'ta tüm sınırları kapatmış olduk. Bu süreçte gördük ki kara yoluyla giriş yapanların sayısı 3 bin 500'ü geçiyordu. İran'la çok yoğun bir trafiğimizin olduğunu gördük. O dönemde bu katı kurallar uygulanmamış olsaydı gelecek insan sayısı 20 binden aşağı olmazdı. Bu 20 bin kişinin ne kadarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini artık siz tahmin edin

-İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişilerin karantinaya alınmadan eve gönderilmiş olması. 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa tedbirlerini almakta geç kaldı ve hala da geç kalmaya devam ediyor. Her geçen gün Avrupa'da rakamların yükseldiğini görüyoruz. İskandinav ülkelerinde de artıyor. Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak.