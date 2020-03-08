Kuruluş tarihi belli oldu

AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, uzun süredir kuruluş çalışmaları yürütülen partiyi bu hafta içerisinde kuruyor.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre; aralarında Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi isimlerin de olduğu eski AKP’li bakanların öncülüğünde kurulacak partinin isim ve logosu konusundaki çalışmalar büyük ölçüde bitirildi. İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesi verilmeden önce Babacan’ın bir açıklama yaparak, partinin kuruluşunu ve genel çerçeveyle programını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de destek verdiği yeni parti kurma çalışmalarını büyük ölçüde bitirdi. Girişim grubunda eski AKP’li Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi isimlerin de olduğu, kuruluşu birkaç kez ertelenen partiyle ilgili çalışmalara son şekli verildi. Parti programı ve tüzüğü üzerindeki son çalışmalar, Babacan’ın liderliğinde, haftasonu yapılan toplantılarda tamamlandı. Logo, isim ve kurucular kurulu ile ilgili çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.

BU HAFTA VERİLECEK

Partinin kuruluş dilekçesi bu hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Dilekçe verilmeden hemen önce Babacan’ın partiyle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.