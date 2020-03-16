Ligler ertelenebilir iddiası

Tüm dünyada spor müsabakaları askıya alınırken sadece Türkiye'nin aralarında bulunduğu 4 ülke liglerini seyircisiz oynatma kararı aldı. Ancak Bilim Kurulu, bu haftadan sonra ligleri “risk geçene kadar” erteleyecek.

Cumhuriyet’ten Arif Kızılyalın’ın haberine göre Bilim Kurulu'nun aldığı "seyircisiz" oynama kararının "geçici olduğu" ve Süper Lig, TFF 1. Lig, basketbol ligi maçları başta olmak üzere tüm müsabakaların 27. hafta itibarıyla süresiz erteleneceği öğrenildi.

Bilim Kurulu'na yakın çevrelerden www.cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, böylelikle insanlar (en az 2.5 milyon hane) bu hafta sonu evde tutulacak ve hastalığın yayılma riski azaltılacak. AVM'lerin erken kapatılmasının maçların toplu izlenmemesi konusunda atılmış bir adım olduğu da öğrenildi.

Bir başka iddia ise bilim kurulu, sağlık ve spor bakanlığının maçların şifresiz yayınlanması için Katarlı şirket beIN Sports ile temasta olduğu aktarıldı.

Odatv.com