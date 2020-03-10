Mahalle maçları geri dönüyor

İBB’nin desteğiyle, mahalle maçı ruhunu geri getiren sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ın İstanbul elemeleri başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Red Bull işbirliğiyle, yeteneğine güvenenler, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen turnuvada yeteneklerini sergileyecek. Şimdiye kadar 75 ülkeden 400 binin üzerinde sporseverin katıldığı Red Bull Neymar Jr’s Five Sokak Futbolu Turnuvası'nın İstanbul elemeleri Beşiktaş, Bakırköy, Caddebostan ve Fatih'de oynanacak. İBB'nin desteği ile düzenlenecek olan elemelerin sonunda galip gelecek olan takım, 4 Nisan’da gerçekleştirilecek ülke finaline katılma hakkı kazanacak. Türkiye finalinde rakiplerini geçerek şampiyon olmayı başaran takım ise Brezilya'da gerçekleşecek dünya finaline katılma hakkını elde edecek.

400 BİNDEN FAZLA OYUNCU

Dünyanın dört bir yanından futbol severleri bir araya getirmeyi amaçlayan Red Bull Neymar Jr’s Five Futbol Turnuvası elemeleri, Türkiye'de de karşılaşmalara sahne olacak. Turnuvaya 4 yılda 6 farklı kıtadan ve 75 ülkeden 400 binden fazla oyuncu katıldı.

İSTANBUL ELEMELERİ 4 FARKLI LOKASYONDA OYNANACAK