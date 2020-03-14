Maksat Odatv’yi kapatmak... İşte delili

MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesinin ardından Odatv’ye yönelik operasyonun yankıları sürüyor.
Haberin ardından Odatv’ye erişim engellemesi getirilerek kapatılmasının yanı sıra, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Fakat gazetecilerin tutuklanmasına, Odatv’nin de kapatılmasına neden olan “MİT mensubunun ailesinin ve kimliğinin ifşası” suçunun söz konusu haberde olmaması şüpheleri artırdı.
Öyle ki Odatv’den bir hafta önce söz konusu şehit MİT mensubunun ismi TBMM’de İYİ Partili Ümit Özdağ tarafından açıklanmıştı. Odatv ise haberinde şehidimizin soy ismini kapatarak haberi okuyucularına aktarmıştı.
Ayrıca şehidin fotoğrafları da sosyal medyada defalarca kez paylaşılmışken yalnızca Odatv’ye ve gazetecilere tutuklama kararı verilmesi kamuoyundan da tepki çekti.
Aksine sosyal medyada, iki yıl önce terör örgütü PKK’nın yürütme konseyi olarak bilinen KCK’nın, MİT yöneticilerinin isimlerini açıkladığı duyuruyu, haber yapan sitelere herhangi bir suçlamanın getirilmemesi hatırlatıldı.
Birçok internet sitesi, MİT mensuplarının isimlerinin açıkça yer aldığı KCK'nın açıklamasını haber yaparken, kamuoyu, MİT şehidinin soy ismini dahi açıklamayan Odatv’ye operasyon yapılmasının amacının, Odatv’yi susturmak olduğu görüşünde birleşti.
Söz konusu haberlerin yer aldığı sitelere ise o dönem herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
İşte o haberlerden bazıları:
BU HABERLERE DE SES ÇIKARMADINIZ
Öte yandan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu da köşesinde aynı konuya dikkat çekti.
Uğuroğlu, bugünkü yazısında, Anadolu Ajansı’nın MİT ile ilgili yapıtığı haberleri hatırlatarak, “Size şimdi devletin bakanlıklarının MİT operasyonlarını ifşa ettiğine dair devletin resmi habercisi Anadolu Ajansı aracılığı ile yaptıkları açıklamalardan örnekler versem ne diyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.
Tek tek o haberleri sıralayan Uğuroğlu şunları yazdı:
Tarih: 07.07.2019
PKK'nın sözde başkanlık üyesi MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Ankara-Zafer Fatih Beyaz'ın haberi:
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkânlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.
TARİH: 07.08.2019
Askerleri yaralayan terörist Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Ankara - Muhammed Boztepe'nin haberi:
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 26 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı.
TARİH: 03.01.2020
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu
Ankara - Zafer Fatih Beyaz'ın haberi:
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.
TARİH: 08.01.2020
PKK'nın üst düzey kadın yöneticisine MİT ve TSK'dan ortak operasyon
Ankara-Ferdi Türkten'in haberi:
PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil'de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.
TARİH: 24.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ikisi sözde yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara-Muhammed Boztepe'nin haberi:
Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT ile koordineli düzenlenen operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Değerli okurlarım,
MİT'in yaptığı her operasyon gizlidir. Açıklanması suçtur.
Anadolu Ajansı muhabirleri bu haberleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı açıklamalarına dayanarak yapmıştır…
7 Temmuz 2019'da başlayan bu haberler konusunda MİT'ten bir açıklama gelmesini hep bekledim ama yapılmadı.
MİT bu haberlerin yapılmasına itiraz da etmedi. Neden etmiyor?
Cumhuriyet başsavcılıkları da haberleri verenler ve yayınlayanlar hakkında bir işlem yapmadı. Neden yapmıyor?
Peki, açıklaması kanunen yasak olan MİT operasyonlarını bakanlıkların açıklaması suç olmuyor da gazeteciler "şehit MİT mensubu var" diye paylaşınca neden suç oluyor?
MİT kanunu hiçbir bakanlığa ya da devlet kurumuna MİT operasyonlarını açıklama yetkisi vermiyor.
Bu konuda tek yetkili kurum MİT'tir ki, o da resmi açıklama yaparak duyuru yapabilir.
Hukukçular mecliste siyasetçiler tarafından yapılan açıklama sonrası gazetecilerin sosyal medyada MİT şehitleri haberlerini paylaşmalarının, "gizlilik ortadan kalktı" gerekçesi ile suç teşkil etmeyeceğini vurguluyorlar.
Meslektaşım gazetecilerin avukatları da, bu yazımdaki haber örneklerini delil olarak yüce mahkemeye sunmalı, hâkimlerin de yazımı dikkate almalarını sağlamalıdır...
Kanunlar herkese eşit uygulanmalıdır…
Odatv.com
“10 yıl önce Fethullahçıların yarım bıraktığını bugün kripto FETÖ’cüler tamamlamak istiyor”
İsmail Saymaz...
1948’den bu yana hayatını kaybeden 704 MOSSAD ajanının tüm bilgileri yayınlandı
İstihbarat görevlisi hayatını kaybedince gizlilik kalkar