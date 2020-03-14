Maksat Odatv’yi kapatmak... İşte delili

MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesinin ardından Odatv’ye yönelik operasyonun yankıları sürüyor.

Haberin ardından Odatv’ye erişim engellemesi getirilerek kapatılmasının yanı sıra, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Fakat gazetecilerin tutuklanmasına, Odatv’nin de kapatılmasına neden olan “MİT mensubunun ailesinin ve kimliğinin ifşası” suçunun söz konusu haberde olmaması şüpheleri artırdı.

Öyle ki Odatv’den bir hafta önce söz konusu şehit MİT mensubunun ismi TBMM’de İYİ Partili Ümit Özdağ tarafından açıklanmıştı. Odatv ise haberinde şehidimizin soy ismini kapatarak haberi okuyucularına aktarmıştı.

Ayrıca şehidin fotoğrafları da sosyal medyada defalarca kez paylaşılmışken yalnızca Odatv’ye ve gazetecilere tutuklama kararı verilmesi kamuoyundan da tepki çekti.

Aksine sosyal medyada, iki yıl önce terör örgütü PKK’nın yürütme konseyi olarak bilinen KCK’nın, MİT yöneticilerinin isimlerini açıkladığı duyuruyu, haber yapan sitelere herhangi bir suçlamanın getirilmemesi hatırlatıldı.