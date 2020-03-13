Mansur Yavaş’tan alkışlanacak karar

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden sonra art arda tedbirler alındı. Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına ve çeşitli kültürel etkinliklerin ertelenmesine karar verilirken, eğitime de ara verildi. Eğitime ara verilmesiyle evde olacak çocuklara çalışan ailelerin nasıl bakacağı ise tartışma konusu oldu.
MANSUR YAVAŞ AÇIKLADI
Tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesi üzerine, 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
Mansur Yavaş açıklamasında “Sevgili mesai arkadaşlarım, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler okulların tatil edilmesi sebebiyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.
BİR KARAR DA TUNÇ SOYER’DEN
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de alınan önlemler kapsamında 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından idari izinli sayılacağını açıkladı.
Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Soyer, “Değerli çalışma arkadaşlarım, Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinden dolayı 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.
Odatv.com
Show TV Ana Haber'deki o sözler tartışma yarattı: "Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz"
Ece Üner'den yanıt