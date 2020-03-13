Mansur Yavaş’tan alkışlanacak karar

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden sonra art arda tedbirler alındı. Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına ve çeşitli kültürel etkinliklerin ertelenmesine karar verilirken, eğitime de ara verildi. Eğitime ara verilmesiyle evde olacak çocuklara çalışan ailelerin nasıl bakacağı ise tartışma konusu oldu.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLADI

Tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesi üzerine, 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Mansur Yavaş açıklamasında “Sevgili mesai arkadaşlarım, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler okulların tatil edilmesi sebebiyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

BİR KARAR DA TUNÇ SOYER’DEN