Marks'sız 137 yıl

Bilimsel sosyalizmin kurucularından Alman filozof Karl Marks, 137 yıl önce bugün, 14 Mart 1883'te yaşamını yitirdi.

Hayatını işçi sınıfının kurtuluş mücadelesine adayan Marks, 64 yaşında hayata gözlerini yumarken, geride işçi sınıfının mücadelesine adeta bir külliyet bıraktı.

Kapitalizmin varlığını sürdürmek için işçileri sömürmek zorunda olduğunu savunan Marx, bu sistemde üretim araçlarını ellerinde tutan sermaye sahiplerinin her zaman zenginleşirken işçilerin ise yoksullaşacağını yazdı.

Kapitalizmin her "krizinde" tekrar tekrar hatırlanan Marx, hayatını kaybettiğinde; Londra'daki Highgate Mezarlığı'na önce eşi Jenny'nin yanına, ardından da söz konusu mezarın ilerisine gömüldü.

*Marks, önce eşinin yanına defnedildi