Meclis'te dikkat çeken anlar

Kronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurul salonu da ilaçlandı.

Yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği ve günde 5 bin ile 10 arasında ziyaretçinin giriş çıkış yaptığı TBMM'de , bütün birimler detaylı olarak özel ilaçlanmış solisyonlarla dezenfekte ediliyor.

Milletvekillerinin en fazla zaman geçirdikleri yer olan Genel Kurul salonu, çalışmalarını bitirmesinin ardından dün akşam ilaçlanmıştı. Genel Kurul bugün de tekrar özel kıyafetli görevliler tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

Milletvekillerinin oturdukları koltuklar ve sıraların yanısıra, Başkanlık kürsüsü dahil bütün Genel Kurul Salonu özel ilaçlarla virüse karşı temizlendi.

Milletvekili odaları da vekillerin talepleri doğrultusunda Koronavirüs’e karşı düzenli olarak ilaçlanacak.

İşte o anlar: