Mehmet Metiner'den AKP Genel Başkan Yardımcısına: "Haddini bil"

AKP Eski Milletvekili Mehmet Metiner’in yaptığı bir paylaşım parti içerisinden tepkiyle karşılandı.

Metiner o paylaşımında, “AK Parti’mize uyarımdır... Kendi ilçesinde seçim kaybeden, ihanetiyle seçim kaybettiren teşkilat başkanları milletvekilleri istiyor diye yerinde tutulursa... Ömer’leri bulmaktan vazgeçip ihanetçileri ve davayla alakasızları ödüllendirirsek... Hasbileri kaybederiz, biline!...” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sert çıktı. Dağ, Twitter hesabından, “‘İçeriden’ AK Parti'yi eleştirmek konforlu bir alan. Somut delil sunmadan ve belagatla, her türlü eleştiriyi yöneltebiliyorsun. Ne de olsa cevap veren olmuyor. Gelecekte ‘biz demiştik’ diyebilmeyi umutla bekleyen bu yanlış zihniyetin partimize hiçbir katkısı yoktur” diye yazdı.

Mehmet Metiner ise Hamza Dağ’a “Haddini bil” diyerek yanıt verdi. Metiner devamında, “İçeride gemiyi delenlerden olmadığımız gibi dışarı kaçıp ihanet edenlerden de olmadık. Kimin konforlu alanlarda nasıl kibir satarak partiye zarar verdiğini de biliriz. Biz kefenimiz boynumuzda mücadeleye devam ediyoruz. Yanlış zihniyet arıyorsan aynaya bak!” ifadelerini kullandı.

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