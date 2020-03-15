Memleketimizden koronavirüs manzaraları

Türkiye'de 6 koronavirüs vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden ve yurtdışından dönenler için 14 gün kuralını hatırlatıyor.
Koronavirüsü nedeniyle futbol maçları, konserler, tiyatrolar iptal olurken vatandaşlar ise ilginç önlem ve şarkılarıyla sosyal medyanın gündemi oluyor.
Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı.
İşte o görüntüler:
Umreden gelen ve Gölbaşı KYK yurdunda karantinaya alınan vatandaşların görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı.
İşte o görüntüler:
Ankaralı türkücüden koronavirüs halayı geldi:
Odatv.com
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