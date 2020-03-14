Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle partisi MHP'den ihraç edildi.

Şahin hakkında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hak kazanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı dolayısıyla başlatılan hukuki süreç tamamlandı.

MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu, oy birliğiyle Birol Şahin'in partiden ihracına karar verdi.

Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla partinin belediye başkanları listesinden düşürülmüştü.

Şahin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil."