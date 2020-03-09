Şevket Kazan'ın "mahşerde hesaplaşacağız" dediği isim kimdi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş Hareketi öncülerinden, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz ve Eski Adalet Bakanımız Şevket Kazan ağabeyimiz ahirete irtihâl etmiştir. Kıymetli Büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağrifet, ailesine ve camiamıza sabr-ı cemil niyaz ederim. Mekanı cennet, makamı alî olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze namazı Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir” denildi.

Kazan’ın cenaze namazı yarın ikindi vakti kılınacak.

GÜLEN İÇİN NE DEMİŞTİ

Kazan 2014 yılında Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’a yaptığı açıklamada FETÖ lideri Gülen’in 28 Şubat sürecindeki tavrını eleştirerek, “Bunda Amerika’nın da rolü vardı” demişti. “Onlarla hesabımız bizim mahşer günü...” diyen Şevket Kazan, yıllar sonra Gülen’i şu sözlerle hedef almıştı:

“Fethullah Hoca’nın ordunun içerisindeki askerlerle bağlantısı vardı. Ordunun içerisindeki askerlerin etkili olabilmesi için de mutlaka Amerika ile diyaloğun kurulması lazımdı. O andan sonra bir yolunu buldu, Amerika’ya gitti. 28 Şubat’taki Gülen’in tavrına çok girmek istemiyorum. Onlarla hesabımız bizim mahşer günü...”

ERDOĞAN’A HANGİ KİTABI “OKU” DEMİŞTİ

Vatan'dan Mine Şenocaklı'ya röportaj veren Şevket Kazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 1998 yılında uyarması da çok konuşulmuştu.

Şenocaklı’nın röportajında o bölüm şöyle aktarılıyor:

“Kazan ‘1998’de, ‘Gün gelir başbakan bile olursun. Ama iktidar olmak muktedir olmaya yetmez. Al da Erol Toy’un ‘İmparator’unu oku’ demiş. Erdoğan da okumuş, ama Kazan’ın deyimiyle tersinden: ‘Ben ona sistemin nasıl işlediğini anlaması için ’Bu kitabı oku’ dedim. O, bu sistemde nasıl başbakan olunur, bir tek onu anlamış!”

Odatv.com