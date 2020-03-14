Mine Kırıkkanat’ın hedefinde kimler var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahillerde mangal ve nargileye son vereceğini açıkladı.

Sahilleri piknik ve spor yapılan alanlara çevireceğini belirten İmamoğlu "İstanbul'u dumansız, daha temiz, daha sağlıklı, piknik ve spor yapılan sahiller bekliyor bu bahar. Sahillerimizde mangala ve nargileye son veriyoruz. Gelin, güzelim sahillerin keyfini hep birlikte çıkaralım"açıklamasında bulundu.

Yıllar önce bu itirazını Radikal ve Milliiyet gazetesinde yazdığını hatırlatan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat ise Aydın Doğan, İsmet Berkan gibi isimleri hedef aldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kırıkkanat, “2005 yılında beni mangal rezaletini yazdım diye Radikal ve Milliyet’ten atan Aydın Doğan, İsmet Berkan ve atılmam için çabalayan liboşlar! Nerelerdesiniz? Yine haklı çıktım, ayaktayım, yazıyorum, ama sizler yaşarken yok oldunuz...” ifadelerini paylaştı.

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