“Muhabirlere eğitim vereceğiz”

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme yönelik çalışmalar kapsamında muhabirlere deprem haberinin nasıl verilmesi gerektiği konusunda eğitim verileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"nda konuştu. Soylu konuşmasında olası İstanbul depremine ilişkin alınacak tedbirlere ilişkin bilgi vererek muhabirlere de deprem haberinin nasıl verilmesi gerektiğine dair eğitim verileceğini söyledi.

"TÜM TELEVİZYONLARA YÖNELİK EĞİTİMLERE BAŞLIYORUZ"

Soylu, "Bu psikoloji de verilecek bilgi sağlıklı bir bilgi olmuyor. Bunu da profesyonel bir şekilde yönetmeliyiz. Buradan televizyonlara da habercilik yapacağım diye bunu böyle bu noktaya taşımak depremde topluma yapılabilecek en önemli sıkıntılardan bir tanesidir. Tüm televizyonlara yönelik eğitimlere başlıyoruz. Özellikle muhabirlere bir deprem haberi nasıl verilir, nasıl verilmesi lazım, ne söylenmesi lazım…Bütün bunlarla ilgili bu konuda kendi iletişimiz dahil olmak üzere bir çalışmayı ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

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