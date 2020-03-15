Muslera açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera, 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonuna ve iktidara çok sert sözlerle yüklendi.

Koronavirüs salgınına dikkat çeken Fernando Muslera, "Bence utanç verici bir gece yaşadık. Futbolun konuşulacak bir durumu yok. Dünyanın içinde olduğu bir sağlık sorunu var. Bizim canımız can değil mi? Tamam taraftarsız oynadık ama burada bulunan herkes riskteydi. Taraftarın gelmediği maçta bu maç neden oynandı madem risk varsa. Trabzonspor-Başakşehir maçı da vardı. Bugün ligin kaderini etkileyecek 2 maç vardı, seyircisizdi" dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli file bekçi, "Yapılan hem bize saygısızlık, hem taraftarlara saygısızlık. Taraftarlar böyle maçlara gelebilmek için para biriktiriyorlar. Avrupa'da tüm ligler ertelenmişken, biz niye maça çıkıyoruz?" ifadelerini kullandı.

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