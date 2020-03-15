Nagehan Alçı sağlık durumunu açıkladı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüksek ateş nedeniyle hastanede olduğu iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
Nagehan Alçı, sosyal medyada “Hakkımda yüksek ateş nedeniyle hastanede olduğum gibi uydurma haberler yayılmış... Yalancılığın ve kötü niyetin sonu yok, çok şükür gayet iyiyim. Ailece pazar kahvaltısı yapıyoruz...” mesajlarını paylaştı.
İşte o mesaj:
Odatv.com
Tag
Ünlü iş adamı gözaltında
Bilal Erdoğan ve Mustafa Erdoğan ile kurduğu iş ilişkisiyle gündeme gelmişti
Önce bozup sonra düzeltmeye çalışmak reform değildir
Nurzen Amuran sordu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör yanıtladı
Hep aynı isimleri tüm müzisyenlerin hakları için mücadele ederken görüyorum
Kaan Çağlayangöl yazdı...
Bir sabah geldi başı kalpaklı süvariler köye bağırdım 'Kemal'in askerleri' diye
Yazar Turgut Özakman Çanakkale Savaşı’nı anlatıyor: