15 MART 2020 PAZAR | Mobil Uygulamalar

Nagehan Alçı sağlık durumunu açıkladı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüksek ateş nedeniyle hastanede olduğu iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Nagehan Alçı sağlık durumunu açıkladı

 

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüksek ateş nedeniyle hastanede olduğu iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Nagehan Alçı, sosyal medyada “Hakkımda yüksek ateş nedeniyle hastanede olduğum gibi uydurma haberler yayılmış... Yalancılığın ve kötü niyetin sonu yok, çok şükür gayet iyiyim. Ailece pazar kahvaltısı yapıyoruz...” mesajlarını paylaştı.

İşte o mesaj:

Odatv.com


29,983 Bu habere tepkiniz:

 
İLGİLİ HABERLER
﻿