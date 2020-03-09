NASA astronot ilanı verdi, arananlar özellikler neler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 15 yıl içinde gerçekleştireceği Ay ve Mars misyonlarında görev alacak astronotlar için yeni başvuruları kabul etmeye başladı. 2 Mart’ta başlayan başvuru süreci 31 Mart’ta kadar devam edecek.

Kabul edilecek ve iki yıllık eğitimden geçecek olan yeni astronotlar 2024 yılında yapılması planlanan Ay ve 2030’a kadar gerçekleşmesi hedeflenen Mars misyonlarında görev alması bekleniyor.

Euronews'te yer alan habere göre, resmi ilanda tam sayı verilmese de alınacak kişi sayısının "az" olacağı ifade edildi. En son 2015’de astronot eğitimi için ilan veren NASA, 18 bin 300 başvuruda 12 kişiyi kabul etmiş, en son 11 kişi ocak 2020’de eğitimini tamamlayarak diploma almıştı.

NASA, ilk yedi astronotunu 1959’da göreve almıştı. O günden bu yana 300’den fazla uzay görevinde astronot yer aldı.

NASA’DA ASTRONOT OLMAK İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR

Öncellikle ABD vatandaşı değilseniz bu ilana başvurmanız mümkün değil. Ama Amerikalı olmak da yetmiyor.