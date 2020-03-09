Nedim Şener'den Barışlar tepkisi: Tutuklamak gereksiz onlar yurtsever serbest kalmalılar

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun tutuklanmaları tartışılmaya devam ediyor.

Gazetecilerden ve gazeteci örgütlerinden tutuklamalara onlarca tepki gelirken, bir tepki de gazeteci yazar Nedim Şener’den geldi.

Şener, Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sunduğu Habertürk Gündem programında, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun, MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirmesi nedeniyle tutuklanmasına karşı çıktı.

Cenaze töreninin Odatv'de yayınlanmadan önce, başka yerlerde haber olduğunu aktaran Şener, programda Odatv’de yer alan haberde MİT mensubunun isminin kapatıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu isimleri gizleyerek haberi yapıyorlar. 3 yıllık istemle bu insanların tutuklamak ağır bir yaptırım. Dolayısıyla tutuklamak gereksiz bir yaptırım olduğunu düşünüyorum. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını gerçekten diliyorum. Bir de Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile biz aynı davadan yargılandık. Birer yurtsever olduklarını, gazetecilikten başka bir şeylerinin olmadığını, çalışan emekçi insanlar olduğunu biliyoruz.”

İşte Şener’in o açıklamaları: