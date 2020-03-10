CHP'li vekil Silivri'de ziyaret etti "O gün görüşmek üzere"

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde görüştüğü Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile tam iki ay sonra bu sefer Silivri Cezaevi’nde görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç ile görüştü.
Dün yapılan ve yaklaşık bir saat süren açık görüşte, önce Barış Terkoğlu ile görüşen CHP’li Kılınç, “Barış Terkoğlu’nun morali çok iyi. Üç kişilik bir koğuşta yalnız başına kalıyor. Spor yapabiliyor. Henüz gazete ve televizyonları takip edemiyor. Ama kitapları var. Kitap okuyor” dedi.
ODATV'DEKİ GÖRÜŞMEDEN İKİ AY SONRA SİLİVRİ'DE GÖRÜŞTÜLER
Görüşmede, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Odatv’ye yaptığı ziyaretin de gündeme geldiğini belirten Kılınç , “9 Ocak günü Odatv bürosunda Barış ile görüşmüştük. Bu görüşmeden tam iki ay sonra bu sefer 9 Mart günü Silivri cezaevinde görüştük. Bu durumu da esprili bir şekilde konuşmuş olduk. Gazeteciliği ve yazarlığı buradan devam ettirecek. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerden gelen desteklerden dolayı mutlu olmuş. Barış’ın morali çok yüksek” diye konuştu.
* Yüksel Mansur Kılınç'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptığı Odatv ziyareti
Kılınç görüşme ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
“Barış Terkoğlu, bu tutuklamayı yaptıkları haberin bir sonucu olarak görmüyor. Biz, bir şeyi ifşa etme çabasında içinde olmadık. Şehidimizin mezarlık fotoğrafları dışındaki fotoğrafların zaten daha önce yayınlandığını hatırlattı. Doğrudan Odatv’yi hedefleyen bir operasyon olduğunu, bu nedenle gözaltına alınacağını ve tutuklanacağını önceden sezdiğini anlattı."
"BU BİR HÜRRİYET MÜCADELESİDİR"
Barış Terkoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine selamlarını ilettiğini kaydeden Yüksel Mansur Kılınç , Terkoğlu’nun dostlarına iletmesini istediği mesajı da açıkladı.
Barış Terkoğlu’nun mesajı şöyle:
“Sevgili Dostlar; Bu bir hürriyet mücadelesi. Özgürlük için veriler çaba, önüne çıkan duvarları tarihin her döneminde olduğu gibi aşacak. O gün görüşmek üzere…”
"MORALİ DAHA DA YÜKSELMİŞ"
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Barış Terkoğlu’ndan sonra cezaevinde bulunan Hülya Kılınç ile görüştü. Soyadı benzerliği nedeniyle akraba olup olmadıkları sorusuyla karşılaştığını ifade eden Yüksel Mansur Kılınç, “Hülya Kılınç 17 yaşında oğlu var. En çok onun için üzülmüş. Oğlu ve ailesiyle 8 Mart nedeniyle açık görüş yapabilmiş. Onları iyi görünce morali daha da yükselmiş" dedi.
Hülya Kılınç’ın, “Hem muhtar, hem kaymakam şehidimiz var diye bilgilendirme yaptılar. Protokolü cenazeye davet ettiler” dediğini anlatan Yüksel Mansur Kılınç, Hülya Kılınç’ın da herhangi bir gizli bilgiyi ifşa ettiğin düşünmediğini anlattı.
Yüksel Mansur Kılınç, “hem meslektaşları, hem İstanbul Milletvekili olarak hem de bugün onların yaşadıklarını 30 yıl önce yaşamış bir arkadaşları olarak hep yanlarında olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
NE OLMUŞTU
Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç, daha önce Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıkladığı, medyada da yer alan MİT şehidini günler sonra tekrar haber yapılmasından dolayı tutuklanmıştı.
MİT şehidine ilişkin tutuklamalar bununla sınırlı kalmadı. Odatv operasyonunun ardından Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile birlikte, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklandı.
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