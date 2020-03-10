CHP'li vekil Silivri'de ziyaret etti "O gün görüşmek üzere"

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde görüştüğü Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile tam iki ay sonra bu sefer Silivri Cezaevi’nde görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç ile görüştü.

Dün yapılan ve yaklaşık bir saat süren açık görüşte, önce Barış Terkoğlu ile görüşen CHP’li Kılınç, “Barış Terkoğlu’nun morali çok iyi. Üç kişilik bir koğuşta yalnız başına kalıyor. Spor yapabiliyor. Henüz gazete ve televizyonları takip edemiyor. Ama kitapları var. Kitap okuyor” dedi.

ODATV'DEKİ GÖRÜŞMEDEN İKİ AY SONRA SİLİVRİ'DE GÖRÜŞTÜLER

Görüşmede, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Odatv’ye yaptığı ziyaretin de gündeme geldiğini belirten Kılınç , “9 Ocak günü Odatv bürosunda Barış ile görüşmüştük. Bu görüşmeden tam iki ay sonra bu sefer 9 Mart günü Silivri cezaevinde görüştük. Bu durumu da esprili bir şekilde konuşmuş olduk. Gazeteciliği ve yazarlığı buradan devam ettirecek. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerden gelen desteklerden dolayı mutlu olmuş. Barış’ın morali çok yüksek” diye konuştu.