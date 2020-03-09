09 MART 2020 PAZARTESİ | Mobil Uygulamalar

Odatv'den engellemeye itiraz

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü talebi ile “odatv.com”, “odatv.com.tr” ve “odatv.net”e getirilen engelleme kararlarına itiraz edildi...

Odatv'den engellemeye itiraz

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü talebi ile “odatv2.com”, “odatv2.com” ve “odatv.net”e getirilen engelleme kararlarına itiraz edildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “Odatv.com”a, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ise “odatv2.com”ye ve “odatv.net”e erişime engelleme kararı verilmişti.

Bu üç ayrı karara da bugün itiraz edildi.

Odatv avukatlarının yaptığı itirazlar, site adreslerinin tümüne getirilen erişim kararının haksız olduğu yönünde oldu.

Odatv’nin, kararlara konu olan haberi, geçen Çarşamba yayından kaldırmış olduğu vurgulanan itiraz dilekçesinde, hakimliklerin, söz konusu haberin kaldırıldığını tespit etmek yerine Odatv’yi toptan kapatmak istenmesinin amacının “susturmak” olduğu aktarıldı.

İşte o engelleme kararı:

Odatv.com


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