Odatv’nin duyurduğu düğün yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikahına katılarak, şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman da katıldı. Erdoğan nikahın ardından çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını geline verdi.

Odatv, söz konusu düğünle ilgili ayrıntıları okuyucularına günler önce aktarmıştı. “VIP Sosyete” köşesinde Hürrem Elmasçı düğünle ilgili şu ifadeleri kaleme almıştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşini tanımayan mı var? Mustafa Erdoğan'dan bahsediyorum.

Onun bir kızı var, Sevde.

Sevde pazar günü Ersin Özsoy ile evlenecekti. Ben de meraklandım tabii. Cumartesi'den sonra Pazar da bu kez nikah tartışmaları mı olacak diye.

Bir arkadaşım "düğün yok, nikah var, gel beraber gidelim" dedi. Ben de gardrobu açtım. Ne giyeyim, bir de kapalı olsun diye, kıyafetleri karıştırdım.

Derken telefon çaldı. Arkadaşım "nikah yok, boşuna hazırlanma" dedi. Nasıl yok diye düşünürken tahmin ettiğim şeyi söyledi.

Mustafa Erdoğan İdlib'deki şehitlerin anısına saygı gereği kızının yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin nikahını ertelemişti. Nikah, haftaya Cumartesi'ye alınmıştı.

"Aferin" dedim tabii. Ama bu kadar değil. Bir de duyuru yapmıştı. Çiçek ve çelenk göndermek yerine iki hesaba para yatırılmasını rica ediyordu. Biri TSK Mehmetçik Vakfı'nın, öbürü TSK Dayanışma Vakfı'nındı.

Bunu da duyunca bu kez "Bravo Mustafa Erdoğan" dedim. Kıyafetleri yeniden dolaba astım.

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