Odatv'nin kapatılması kime fayda sağladı

Harrison Smith…

Gazeteci. Washington Post muhabiri.

21 Şubat 2020 tarihinde şu haberi yaptı:

-“Sovyetler Birliği'ne karşı 1984'den itibaren on yıl boyunca Afgan isyancılarına milyarlarca dolar kaçak silah sağlayan ve Ortadoğu'daki gizli CIA operasyonlarını denetleyen CIA mensubu Frank Anderson, 27 Ocak 2020 tarihinde Florida/Sarasota'da hayatını kaybetti…”

Sadece bu kadar değil haber…

Washington Post gazetesinden okumayı sürdürelim:

-“Anderson, 26 yıllık istihbarat kariyerinin büyük kısmını Ortadoğu'da CIA subayı olarak geçirdi. Soğuk Savaş döneminde Amerikan dış politikasının ‘mızrağın ucu' olarak görev yaptı…

-“Anderson, İsrail ve ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü ile perde arkasında iletişimin sürdürülmesine yardımcı oldu. Yasser Arafat'ın güvenlik şefi Ali Hassan Salameh ile sık sık görüştü. Bu Anderson'ı CIA içinde kilit isim yaptı…

-“ CIA'nın teknik hizmetler kanadı başkanı olarak yeni cihazların geliştirilmesinde önemli rol aldı.

-“Yakın Doğu ve Güney Asya bölümünde gizli operasyonlar müdürlüğünü yönetti…” Uzatmayayım…

Gazeteci Smith, ölen CIA görevlisi Frank Anderson'nin sadece görev yerlerini ve ne gizli operasyonlar yaptığını yazmadı.

Fotoğrafını yayınladı. Şunu bile yazdı: -“Dorothy Kaehn ve Barbara Virginia Krieps ile evliliği boşanmayla sonuçlandı. Hayatta kalanlar arasında eşi Donna Eby; ilk evliliğinden Frank Anderson Jr. ve Mark Anderson; ikinci evliliğinden kızı Amy Anderson; üçüncü evliliğinden oğlu John Anderson var…”

Sanırım bu girişin sebebini anladınız…

DEFTER HALKA AÇIK

Sadece…

Kilit görevlerde bulunan, operasyonlar yapan CIA mensubu Frank Anderson'un vefatı haber olmadı. David Forden, Victor Marchetti, David Murphy gibi çok CIA örneğini yazabilirim. Zaten Virginia'daki CIA merkez karargahı (OHB) girişinde görevde ölen CIA görevlileri için Anıt Duvar var. Buradaki anıt defterinde ölen CIA mensuplarının adları var. Bu bilgiler sır olmadığı gibi CIA, bu isimleri 1 Haziran 2009 tarihinden beri sitesinde yayınlıyor!

Her yıl Anıt Duvar önündeki törene aileler katılıyor ve bunların fotoğraflı haberi medyada yer alıyor. Hatta… Afganistan'da bir yıl çalıştıktan sonra intihar eden CIA görevlisi Ranya Abdelsayed'in isminin Anıt Duvar'a yazılması ABD medyasında çok tartışıldı…

Dünyanın dört yanında durum farklı değil…

Kuşkusuz… Gazeteci Harrison Smith, iki hafta önce yazdığı bu haber nedeniyle tutuklanmadı! Washington Post kapatılmadı! Bu kimsenin aklına bile gelmedi…

Peki…

Türkiye'de bir MİT şehidinin toprağa verilmesinin haber olması üzerine niçin gazeteciler tutuklandı ve Odatv kapatıldı?

Şehit haberi dışında hangi gizli belgeler ortaya serildi ki?

Eğer aksini iddia ederseniz, ilk 22 Şubat 2020'de Erdoğan “Libya'da birkaç tane şehidimiz var” diyerek konuyu kamuoyunun gündemine taşıdı. Günlerce tartışıldı bu söz. Ama kimse Erdoğan'a “Libya'daki operasyonu tehlikeye attınız” demedi! Çünkü, bu doğru olmazdı…

ASIL SEBEP

Israrla şunun yanıtını arıyorum:

Gazetecilerin tutuklanması ve Odatv'nin kapatılmasının sebebi salt MİT şehidi haberini yapmak olamaz herhalde. Sosyal medyadaki vasat kafaların uyduruk tweetleri ile kimseyi ikna edemezsiniz.

Sorumuz havada asılı duruyor: Bu adli operasyonun asıl sebebi ne?

Odatv, FETÖ ile mücadelenin medya üssü oldu. Bedeller ödedi.

Odatv, 7 Şubat MİT kumpası, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi tüm yapılanların arkasında FETÖ olduğunu yazdı… “FETÖ darbe yapacak” diye ısrarla iktidarı uyardı…

Neler… Neler…

Keza:

Odatv, PKK terör örgütüyle mücadelenin medya üssü oldu.

Odatv, Suriye'de kurulmak istenen terör devletine karşı yapılan Mehmetçik'in tüm sınır ötesi harekâtlarını destekledi…

Odatv, Libya-Doğu Akdeniz politikasına hep katkı sundu. Örneğin, defalarca Rusya'nın kiralık ordusu “Wagner”i yazdı.

Her fırsatta Türkiye'yi savunan yurtsever Odatv, “kamu güvenliğini tehlikeye attı” gibi absürt gerekçeyle nasıl kapatılır?

Tek bulabildiğim “Odatv'nin kapatılmasının kime fayda sağlayacağı” sorunun yanıtıdır:

FETÖ dünyada, Türkiye'yi basın özgürlüğü olmayan ülke olarak gösteriyor. Dilinde sürekli “hapisteki gazeteciler” lafı var. Yaptıklarının üzerini böyle kapatıyor…

İşte… Bu propagandaya katkı sunmak isteyen kripto yandaşlar, Barışları hapse attırıp, Odatv'yi kapattırdı.

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