Odatv’ye hukuka aykırı bir sansür var

Meclis kürsüsünden seslenen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan gazetecilerin tecritlerinin son bulması ve serbest bırakılması çağrısı yaptı. Çakırözer, “Milyonlarca kişinin okuduğu Odatv haber sitesinin tamamına erişim yasağı kondu. Hukuka aykırı bir sansür durumu var, bu hatadan derhal dönülmeli” dedi.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Çakırözer, gazeteci tutuklanmalarını yeniden TBMM gündemine taşıdı.

Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklamalarına tepki gösterirken bir haftada aynı haberden tutuklu gazeteci sayısının altıya çıktığını söyleyen Çakırözer, demokrasinin geriye gittiğini belirtti.

Çakırözer; Odatv’den Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç’ın, Yeniçağ Gazetesi’nden Murat Ağırel ve Yeni Yaşam Gazetesi’nden Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in tutuklanması için “Haber alma özgürlüğüne büyük bir darbe” nitelendirmesi yaptı.

Ziyarette bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki gazetecilerin tecrit altında tutulduğunu aktaran Çakırözer, “Tecrit hâline derhâl son verilmelidir. Bir an önce iddianameleri hazırlanarak hâkim önüne çıkarılmalı, suçsuzluklarını ortaya koyarak serbest kalmalarının önü açılmalıdır. Unutmayalım, gazetecilerin, Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın ve tüm siyasi tutukluların özgürlüğü hepimizin özgürlüğü demektir” dedi.

Milyonlarca kişinin okuduğu Odatv haber sitesinin tamamına erişim yasağı getirilmesine tepki gösteren Çakırözer, “Oysa Anayasa Mahkemesi aralık ayında Wikipedia, daha dün de sendika.org haber sitesine benzer erişim engellerini ifade özgürlüğünün ihlali olarak görerek kaldırdı. Yani, hukuka aykırı bir sansür durumu var” dedi.